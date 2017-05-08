عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 08-05-2017

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الجمهورية

ماكرون يُثبّت الإتحاد الأوروبي

الرئيس عون يوقّع كتابه "ما به اؤمن"

ترامب في المنطقة: صفقات وتسويات ودماء في سيناء

بطريرك كاثوليكي جديد يكسر الأعراف

الديار

ما هو سر التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة؟

الحـريري لـن يواجـه عـون بالنـيابـة عـن أحد

ميقاتي لـ «الديار» : الدستور لا يحتمل المسايرة

المستقبل

الجمهورية انتصرت: ماكرون رئيساً لفرنسا

خطط جديدة لتسريع عمليات طرد «داعش» من الموصل

الأنصار بطلاً لكأس لبنان

عون يوقّع «ما به أؤمن»: لن تبقى أرض بور في لبنان

نيجيريا: الإفراج عن عشرات من تلميذات شيبوك المخطوفات لدى «بوكو حرام»



L'Orient le Jour





Emmanuel Macron, une victoire nette, mais tellement fragile

La loi électorale stagne... en attendant la commission ministérielle ad hoc