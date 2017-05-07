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بالفيديو: فضيحة مدوية تطال الرئيس الحريري!؟

7
MAY
2017
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في محاولة جديدة لإستهداف الرئيس سعد الحريري، من خلال إستهداف أشقائه، جرى تداول تسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الإجتماعي، نسب زوراً للسيدة هند رفيق الحريري ، يتضمن إساءات للنازحين السوريين، و هو في الواقع بصوت المدعوة سمارا.


هجوم من هند رفيق الحريري على اللاجئين السوريين وسب وشتم..


صوت لسيدة قالت إنها هند ابنة الشهيد رفيق الحريري وصور لها ولعائلة الرئيس الشهيد.. جمعهم احدهم في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي..


لكن بسهولة يمكن لاي شخص يعرف هند الحريري ان يدرك انه ليس صوتها وان هذا الصوت يعود لسمارة… التي عُرفت بتسجيل صوتي لدعم اشرف ريفي.

ولمقارنة الصوت بطريقة افضل هذا جزء من مقابلة سمارة مع جو معلوف، مقابل التسجيل الذي قيل انه صوت هند الحريري.

اذا من المؤكد ان ابنة الشهيد رفيق الحريري غير معنية بأي تسجيل، وان فشل الذين ارادوا استهداف الرئيس سعد الحريري سياسيا دفعهم الى استهداف رخيص عبر فبركة فيديوهات وتسجيلات لافراد عائلة الرئيس الحريري..


أما السؤال هنا هو عمن يلعب هذه اللعبة غير النظيفة؟ ومن يريد تشويه صورة عائلة الرئيس الحريري بكلام عنصري بشع لم يصدر يوما عن لسان اي منهم…. كل هذا لمصلحة من ولماذا؟ اسئلة برسم ضمير غائب.

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