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أبي رميا في عيد الشهداء: "لولا دماء الشهداء لم نشهد القيامة"

7
MAY
2017
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شارك عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا في قداس عن روح الشهداء اقيم في كنيسة مار فوقا حصرايل بدعوة من هيئة التيار الوطني الحر للبلدة وبحضور منسق هيئة التيار الوطني الحر لقضاء جبيل طوني بو يونس، مستشار وزير الخارجية جان جبران ورئيس بلدية حصرايل سامي ابي سليمان.

 

بعد القداس ألقى ابي رميا كلمة عزى من خلالها أهالي الشهداء، قائلاً: "أنتم اتشحتم بالأسود ليتكلل الوطن بالأبيض، ونحن ندرك ان الصلوات والخطابات لا ترد أبناءكم لكن لولاهم لم يشهد لبنان القيامة". وشدد ابي رميا أن "للبنانيين واجب اتجاه كل التضحيات التي قدمتوها في سبيل الوطن وابناءه وهو عدم النسيان ولولا هؤلاء الشهداء لم يكن لدينا حياة".

 

وفي الختام، تم توزيع دروع تكريمية لأهالي الشهداء.

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