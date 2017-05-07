رئيس الجمهورية يطلق غداً الحملة المالية للصليب الاحمر للعام 2017

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يطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحملة المالية السنوية للصليب الاحمر اللبناني للعام 2017، في احتفال يقام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد الاثنين في قصر بعبدا يلقي خلاله الرئيس عون كلمة في المناسبة، بعد كلمتين الاولى لرئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي والثانية للامين العام للجمعية السيد جورج كتانة.

ويتزامن الاحتفال مع ذكرى مؤسس الصليب الاحمر هنري دونان التي تصادف في 8 ايار من كل عام.

وستنقل وقائع الاحتفال مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ابتداء من الثانية عشرة والنصف.