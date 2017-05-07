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معلومات الotv عن حراك في شأنه يصب في معادلة ثلاثية تقوم على ..

7
MAY
2017
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تخوض فرنسا الانتخابات الرئاسية الاغرب في تاريخها المعاصر . انتخابات الخيار الصعب مارين والكأس المرة ماكرون . انتخابات ليس بالامكان افضل مما كان بين ابغض الحلال واهون الشرور .

الرئيس التاسع للجمهورية الخامسة قد يكون المغمور ماكرون الذي يقول مؤيدوه ان فوزه شبه مضمون وقد تكون مارين التي يقول خصومها ان فوزها شبه مستحيل .

لكن ايا سيكون الرئيس او الرئيسة فالاكيد ان فرنسا تغيرت وان الجمهورية ضعفت وان المجتمع الفرنسي منقسم بشكل لم يعرفه من قبل . .

جاء ماكرون ومارين من خارج السياق بعدما اخرجا من السباق الاحزاب العريقة التي تداولت على السلطة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة التي حملت دوغول الى السلطة .

وعلى قاعدة مكره اخاك لا بطل يصطف حلف المتضررين والخائفين من مارين وراء ماكرون كي يحفظوا اماكنهم في المقاعد الامامية في السلطة والحكومة والبرلمان ولقطع الطريق على مارين التي تواجه مشكلة من نوع اخر : فالنظام الانتخابي الفرنسي اكثري وليس نسبيا ويمنع مارين من تسييل قوتها الشعبية الى مقاعد والتحول الى رقم صعب في المعادلة السياسية الفرنسية .

لن ينتظر الفرنسيون كثيرا لمعرفة نتائج الانتخابات الفرنسية ونأمل عندنا الا ننتظر طويلا لنفرح بالمولود قانون الانتخاب الذي تحدثت معلومات ال otv عن حراك في شأنه يصب في معادلة ثلاثية تقوم على النسبية الكاملة بدوائر وسطى وانشاء مجلس شيوخ وفق الارثوذكسي وتكريس المناصفة بمعزل عن تشكيل المجلس النيابي خارج القيد الطائفي والتفاصيل في سياق النشرة .

 

لكن ما سننتظره طويلا ليس قانون الانتخاب بل تطبيق القانون وسننتظر طويلا كما يبدو قبل ان نرى الدولة تضرب دويلة الزعران وتزجهم في السجن وترسلهم الى المشانق كما يرسلون شاباتنا وشبابنا الى القبور . متنمر يتمرجل على بائع قهوة ويقتله ويتباهى بفعلته , جبان لم يخض معركة في حياته ويملأ صفحات التواصل الاجتماعي بصوره حاملا السلاح وكانه صلاح الدين في حطين , حقير يظن نفسه محور العالم ينزعج من ازدحام السير فيطلق الرصاص اهتياجا واحتجاجا وينقل صبية اجمل من الربيع واحلى من البدر فجأة الى القبر

سارة سليمان تقول لكم الضحايا الذين سبقوها يقولون لكم مشاريع الضحايا على الطريق يقولون لكم : ضبوا الزعران اوقفوا تراخيص السلاح وعلقوا المشانق .

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