الوزير باسيل من شاتين: لتشجيع النازحين السوريين على العودة الى ديارهم

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بقاؤنا في لبنان بات مهددا وبالكاد بتنا نطلب من اللبناني المقيم البقاء في ارضه

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فاعليات مؤتمر الطاقة الاغترابية بيوم تحريج تحت شعار "نم جذورك اللبنانية" وذلك في إطار برنامج "غابة المغترب اللبناني" ،

بالتعاون مع مشروع التحريج في لبنان الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID والمنفذ من مديرية الاحراج الاميركية USFS.

وغرس المغتربون اشجار الارز حيث حملت كل منها اسم غارسها، وذلك بمشاركة مديرة

بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان الدكتورة آن باترسون و رئيس اتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك ورؤساء بلديات البلدات المجاورة ونائب رئيس بلدية شاتين بطرس يونس.



والقى الوزير باسيل في المناسبة كلمة اعتبر فيها انه بزرع الارز نزرع هويتنا في ارضنا، مشيرا الى ان رمزية الارزة وارتباطها بإسم المنتشر هي دليل على عمق جذورنا الممتدة من لبنان الى العالم.

وتابع: مهما ابتعد اللبنانيون عن ارضهم هم متجذرون فيها وكما ان الارزة بحاجة الى عناية واهتمام، كذلك يحتاج المنتشرون الى عنايتنا واهتمامنا اللذين لا يكونان بالتواصل معهم فقط، بل بتأمين حاجاتهم وتوفير الحوافز للمجيء الى لبنان.

واذ شكر الوكالة الاميركية للتنمية الدولية على نشاطاتها في لبنان ومساعدتنا في الحفاظ على هويتنا والمساعدة على صمودنا، شدد الوزير باسيل على ضرورة تشجيع النازحين السوريين على العودة الى ديارهم، واقول ذلك لأني ادرك تماما اهمية سياسة الولايات المتحدة القائمة على تأمين العودة اللائقة للنازحين الر بلادها ، لأن بقاءنا في لبنان بات مهددا، واصبحنا عاجزين ليس فقط عن الطلب الى المغتربين العودة الى لبنان، بل بالكاد اصبحنا قادرين على الطلب الى المواطن المقيم البقاء في ارضه.

وختم شاكرا كل من يساهم في الحفاظ على اشجار الارز وعلى مشروع غابة المغترب آملا ان تكبر الشجرة وتكبر معها شجرة العائلة اللبنانية، مجددا دعوة الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج الى العمل بجدية لجمع طلبات استعادة الجنسية، واصفا طريق استعادة الهوية والجنسية والميثاقية واللبنانية بالطريق الطويل.

باترسون

وأكدت باترسون خلال الحفل على أهمية التزام المغتربين بالحفاظ على البيئة في لبنان وزيادة المساحات الخضراء فيه، وعلى أهمية الشراكة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومشروع التحريج في لبنان الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

لإشراك المغتربين من خلال زرع غرسات الأرز ومد جذورهم اللبنانية.

بعد ذلك جال الوفد في موقع بالوع بلعة.