القرى الحلبية تشهد عودة سكانها الأصليين

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قال نائب محافظ مدينة حلب السورية حامد كينو بأن الحكومة السورية أطلقت مشروعا كبيرا لإعادة اللاجئين من مخيم جبرين الى قراهم الأصلية التي تحررت من الإرهابيين.

حيث من المقرر إعادة توطين 12 ألف شخص في عدد من القرى التي تقع على ضفاف نهر الفرات،و يعود الفضل الى الجيش العربي السوري و القوات الروسية في تحرير هذه القرى من الإرهابيين.

وروى حسين زيدان أحد مواطني قرية بابير الحياة التي عاشوها عندما أحتلها الإرهابيون قائلا: عندما دخلو القرية بدأو بقطع الروؤس و ضرب الناس في القرية في حال مخالفتهم لقوانينهم من منعنا من حلاقة الذقون الى التدخين.

والآن حان الوقت للعودة الى القرية بعد تحريرها على يد الجيش العربي السوري و انا ممتن للجيش لانه ساعدني على العودة الى بيتي.

يذكر بأن الإرهابيين كانوا قد أختبؤا في منازل المدنيين و قاموا على نهبها و سرقتها.

وواكب عملية إعادة التوطين ممثلون عن الحكومة السورية للتأكد من جاهزية القرى لاعادة التوطين.

و أضاف كينو قائلا:بأن هناك عدد من المنشآت التي يجب إعادة تأهيلها للضرر الكبير الذي لحق بها كالمخابز و المراكز الطبية.