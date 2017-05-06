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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين لوبن وماكرون، واللبنانيون ينتظرون فرج المشاورات واسقاط اللاءات عن قانون الانتخاب الجديد، ليتمكنوا من اختيار ممثليهم، لمكافأة المستحق، ومعاقبة المقصرين، متى أتيحت أمامهم امكانية اعادة تكوين السلطة على أسس ديموقراطية وميثاقية سليمة، بعدما حجبت عنهم هذه الوسيلة منذ العام 2009 بتمديدين مشؤومين.

الأسبوع المقبل، يفترض ان تتكثف الاتصالات في الأيام الفاصلة عن موعد جلسة الخامس عشر من أيار، دون ان تغيب فرضية ارجائها، افساحا في المجال أمام ظروف أفضل لجلسة أكثر انتاجية، تبدأ بقانون الانتخاب.

يبقى ذلك رهن توافر النيات المترافقة مع العمل على انتاج القانون الجديد، فيصبح عندها موعد انتهاء العقد العادي نهاية أيار الحالي، بمثابة العقدة التي يمكن ان تحل بفتح دورة استثنائية، طالما ان اقرار القانون الجديد ممكن حتى قبل يوم من انتهاء موعد الولاية الممددة للمجلس الحالي.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

تتجه الأنظار غدا إلى باريس لمتابعة السباق بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان إلى الإليزيه، وفي ضوء نتائج هذه الانتخابات تتقرر السياسة الفرنسية في ظل اهتزاز الاتحاد الاوروبي بخروج بريطانيا منه، وأيضا في ظل المواجهة القائمة بين واشنطن وموسكو بصدد أزمات الشرق الأوسط، ولاسيما السورية منها، وسبل مواجهة الارهاب الذي كان له جديد في العراق اليوم بمعارك بين الجيش العراقي والتحالف من جهة، و"داعش" من جهة ثانية، وقد تركزت هذه المعارك على جبهات الموصل.

محليا، لم يبرز جديد في مسألة قانون الانتخاب، رغم ضيق الهامش الزمني الفاصل عن انتهاء ولاية المجلس، وأيضا عن مهلة التسعين يوما قبل الانتخاب النيابي.

وقالت أوساط سياسية إن الرئيس نبيه بري عازم على طرح دقيق للانتخاب، لإبراء ذمته كرئيس للسلطة التشريعية. وان الرئيس سعد الحريري يعتزم القيام بمروحة اتصالات جديدة.

الأوساط نفسها أشارت الى ان رئيس الجمهورية على ثقة بالوصول إلى قانون للانتخاب يأتي مقنعا للأفرقاء. وقالت: إن الرئيس عون لن يسمح بالفراغ ولا بالتمديد إلا إذا جاء التمديد لسبب تقني ولفترة قصيرة.

وفي مجال آخر، قبل قداسة البابا استقالة بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، الذي كان قدمها في الثالث والعشرين من شباط الماضي.

وفي شأن آخر، نهار طويل من المقابلات الشفهية التمهيدية لإقرار مجلس الوزراء تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة "تلفزيون لبنان". خمس ساعات من المقابلات الشفهية انتهت باختيار ثلاثة مرشحين من أصل سبعة عشر، سيرفعها مجلس الخدمة المدنية إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس ادارة بمهلة عشرة أيام، كما يأمل وزير الاعلام.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

أدى رئيس مجلس النواب نبيه بري قسطه إلى العلا، على مستوى مشاريع القوانين الانتخابية، وحبة المسك كانت طرحه الأخير على أساس النسبية في دوائر متوسطة وإنشاء مجلس شيوخ لحصر سموم الطائفية فيه. ولكن الفرصة المطروحة اليوم لن تكون صالحة بعد تاريخ 15 أيار. وما يقبل به رئيس المجلس الآن، لن يقبل به بعد أيام، لا سيما أنه تنازل عن صلاحيات من رئاسة المجلس لأجل الوصول إلى حلول، لكن يبدو أن ثمة من لا يريد حلا.

على اي حال فإن الرئيس بري يعتبر أن مسألة التصويت تعقد الأمور ولا تحلها. وهو الأمر الذي تتركز عليه الاتصالات لنزع فتيله من التداول نهائيا، والشروع في وضع صيغة أو على الأقل تفاهم على مبادىء عامة لقانون انتخاب جديد يحظى بالوفاق، كما تتحدث مقدمة الدستور بحسب ما علمت nbn.

وفيما لم يسجل أي تطورعلى صعيد الاتصالات الجارية، رأى رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أن قانونا جديدا للانتخاب سيبصر النور قبل العشرين من حزيران، من دون أن يجزم بأي صيغة. جعجع ذهب الى حد توقع موعد الانتخابات في بداية الخريف المقبل، مهما كان قانون الانتخاب إلا إذا.

توتر "التيار"- "القوات" الكهربائي بات عاليا، بعد أن أطلق جعجع لاءاته الثلاث: لا تسوية، لا مساومة، ولا سكوت. وهو لوح بأنه لن يكون وجود ل"القوات" في الحكومة من دون لزوم.

وبالعودة إلى قانون الانتخاب سلسلة بشرية لفت ساحة النجمة تحت عنوان: لا للقوانين الطائفية ونعم للنسبية. في وقت أفتى فيه المجلس الشرعي الأعلى بضرورة إنجاز قانون جديد، داعيا للاحتكام إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد العيش الواحد، واللبيب من الإشارة يفهم.

في السادس من أيار، وبعد أكثر من مئة عام يحيي لبنان عيد الشهداء ولا سيما شهداء الصحافة اللبنانية التي لم تبخل يوما أن تكتب بحبر الحقيقة المغمس بدم الاستشهاد.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

بعد ان خابت الأمنيات بصحوة ضمير عربي، صاحت أمهات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام نصرة لأبنائهن المعتصمين صبرا عن الأمة، فخرجن في وقفات احتجاجية بعد ان قارب اضراب أبنائهن أسبوعه الرابع والأمة في سباتها الدائم.

لكن في الأمة من ما زالت تغبطه الكرامة والشجاعة، فتوزعت الوقفات في غير مكان تضامنا وأعلنت شخصيات التحدي والايثار، ومنهم الرئيس سليم الحص وغبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام الذي أعلن اليوم اضرابا عن الطعام، تضامنا مع الأسرى.

في لبنان ما زال السياسيون مضربين عن الحلول للأزمة الانتخابية، والبلد أسير المهل والخيارات الصعبة، ما لم يسهلوا على أنفسهم وبلادهم ويسلكوا المسار المنجي من اللعب بالنار السياسية، التي قد لا تبقى سياسية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري المنفتح على كل حوار، أعاد التذكير بصلاحية عروضه الانتخابية التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، مع قناعته بأن السحر السياسي باطل من شدة وضوح الأزمة، فيما وجهت مصادر مطلعة ل"المنار" الأنظار إلى رئيس الجمهورية وخطواته المنتظرة.

خطوات أبعد من ضيق خيار التصويت في مجلس الوزراء، تقول المصادر، بل فتح الأفق الى رحاب الشراكة الوطنية المبنية على العدالة الانتخابية، فهل تكون راية العميد شامل روكز المرفوعة اليوم باسم النسبية، مؤشرا جديدا؟.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

في عطلة نهاية الأسبوع، توقفت معظم محركات البحث عن قانون للانتخاب، وبدا الجميع في حالة استسلام. سبب الوصول إلى هذه الحالة، شعور القوى السياسية ولو ضمنا ان الوقت المتاح من الآن إلى الخامس عشر من أيار، لن يسمح بانتاج قانون توافقي، وخصوصا ان وجهات النظر لا تزال متباعدة رغم كل ما قيل ويقال. وعليه فإن البحث مبدئيا بدأ من الآن في مرحلة ما بعد الخامس عشر من أيار، وهو أمر ظهره الرئيس بري بتلويحه بأن ما يقبل به قبل 15 أيار لن يقبل به بعده.

توازيا، التباين الكهربائي بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يتعمق، وقد أعلن الدكتور جعجع اليوم ان لا تسوية ولا مساومة ولا سكوت في ملف الكهرباء.

كنسيا، مفاجأة فاتيكانية على صعيد طائفة الروم الكاثوليك، تمثلت في قبول البابا فرنسيس استقالة البطريرك لحام، الذي بدا في مؤتمره الصحافي غير راض عن الطريقة التي تم فيها قبول الاستقالة.

دوليا، الأنظار معلقة على فرنسا حيث معظم استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم واضح لماكرون على لوبن، فهل تصدق الاستطلاعات هذه المرة أم ان المفاجأة واردة؟.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

لم تعد الأرقام وجهة نظر، بل أصبحت مرعبة. فحين يصل العاطلون عن العمل من اللبنانيين إلى 350 ألفا، في مقابل 800 ألف سوري يعملون في لبنان، فهذا يعني اننا سنصل إلى يوم يكون فيه السوريون في لبنان عاملين، فيما اللبنانيون عاطلون من العمل.

هذا ال"تسونامي" الخطر الزاحف على لبنان يتصاعد، فيما المسؤولون يتلهون بأرقام الدوائر الانتخابية وعددها، وكيف يمكن ان تحقق النتائج المقبولة لهذا المرجع أو ذاك الزعيم.

لبنان تحت احتلال البطالة، هذا الإحتلال الذي لا مفر منه سوى بالهجرة، في وقت لا تفتح الدولة باب التوظيف، وإذا فعلت فعلى قاعدة المحسوبية والاستنسابية والحزبية، وما تم أخيرا يؤكد هذا الأمر وهذه الآلية.

المسؤول عن هذه الحال الكارثية هم المسؤولون، منذ لحظة بدء النزوح السوري إلى اليوم، فماذا هم فاعلون؟. المسؤولون لا مشكلة لديهم ولا عائلاتهم في أزمة، فهم لا يشعرون بالمعاناة، ولو كانوا يشعرون لما تركوا الأزمة تصل إلى هذا الحد.

وبالمناسبة نسأل: أين يمكن صرف المشاركة في المؤتمرات الدولية التي انعقدت من أجل النازحين؟، وماذا تحقق منها؟، هل تملك الحكومة جوابا؟.

وما هو أسوأ من البطالة هو العمل بغير الإختصاص، فحين يمضي الشاب أو الفتاة أربعة أعوام أو أكثر في التحصيل الجامعي، ثم يضطر إلى العمل في مهنة لا تحتاج إلى أكثر من شهادة ثانوية، يكون الوضع اللبناني في أسوأ أحواله وإلى مزيد من التدهور.

وما يزيد الأمر سوءا ان المجتمع الدولي يرى ان المناطق الآمنة في سوريا لا تعني ان على النازح السوري ان يعود إلى بلاده إلا إذا كان مطمئنا، ما يعني ان نسبة النزوح ستبقى وترتفع بعدما حصلت على الغطاء الدولي.

هذا في أرقام البطالة، أما أرقام الدوائر الانتخابية ففي عطلة اليوم، من دون ان يعني ذلك ان الأسبوع المقبل قد يشهد أجوبة.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

الانتظار، ولكن على صفيح ساخن.

هذا ما تبدو عليه البلاد في الأيام القليلة المتبقية عن الخامس عشر من أيار، بالتوازي مع التصعيد الكلامي المتبادل بين الأطراف المعنية بقانون الانتخاب، وفي عز الأسئلة التي تطرح حول المسار الذي ستسلكه المؤسسات الدستورية بعد الموعد المنتظر. ففي حال عدم التوصل إلى اتفاق على قانون جديد، هل سيدخل المجلس النيابي في عقد استثنائي في الواحد والثلاثين من أيار، أم ان عدم التوافق سيحول دون تحقيق ذلك ما دفع البعض إلى التهويل بالمؤتمر التأسيسي؟.

في الصورة المتفائلة من المشهد السياسي، ان التوافق لن يكون بعيدا، وسيشكل المخرج الذي يعمل الجميع لانجازه في اتصالات لا تزال مستمرة وبعيدة عن الضوء، تمهيدا لتحييد البلاد عن تداعيات حرائق المنطقة.

سوريا، النظام لم يلتزم باتفاق المناطق الآمنة، وواصل قصفه للعديد من المناطق. إلا ان البارز كان معاودة أميركا وروسيا تفعيل السلامة الجوية فوق سوريا.

أما في العالم، فحبس أنفاس وسط الصمت الانتخابي في فرنسا، قبل ساعات من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الجديد للاليزيه.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

تحتفظ فرنسا بعنصر المفاجأة في اليوم الأخير ما قبل المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي وإن أعطت مانويل ماكرون قصر الإليزيه بالأرقام، لكنها أبقت على مارين لوبن عند أدراج القصر، في مشهد منسوخ عن انتخابات أميركا التي احتفلت بفوز هيلاري كلينتون ونصبت دونالد ترامب.

وغدا يقترع الفرنسيون على أوروبيتهم أو انغلاقهم. وحتى لو فاز ماكرون فإن الزعيمة اليمينية المتشددة، ستصبح شريكة الحكم والجمعية الوطنية لما باتت تمثله من تأييد.

ومن دون قياس أو تشبيه، فإن الانتخابات اللبنانية لم تعرف طريقها إلى القانون بعد، فيما وجدت اللجنة الوزارية أنها مرتاحة إلى وقتها، وليس هناك من دواع طارئة لاجتماعات عاجلة. وبصيغة المعجل الذي لن يتكرر، أنذر الرئيس نبيه بري القوى السياسية قائلا: عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن.

بري الخامس عشر من أيار ليس كما قبله، والعروضات باتت محدودة وستصبح في منتصف الشهر منتهية الصلاحية. والعرض الذي تقدم به بري يتضمن قانونا انتخابيا على أساس النسبية في دوائر متوسطة، مع إنشاء مجلس شيوخ يأخذ بضعا من صلاحيات رئيس المجلس. لكن بدلا من التنازل عن الصلاحيات وحصر العروض بواحد فقط، كان يمكن أن يختصر بري المسافات، ويطرح عرضه هذا على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة الخامس عشر من أيار، واذا سقط فليكن قانون ميقاتي- شربل الذي لا يزال الأكثر عدالة في التمثيل.

وإذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أصيب بحساسية النجيب، ووضع فيتو على مشروع قانون الحكومة السابقة، فلماذا لا يطلب من حكومته سحبه من مجلس النواب، أو تعديله، أما بقاؤه حيا فهذا يعني حتمية إدراجه على جدول أعمال الجلسات النيابية حيث لا يجوز لمجلس النواب تجاهله طويلا.

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