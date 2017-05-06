الفرنسيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع واللبنانيون ينتظرون فَرَج المشاورات

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مقدمة نشرة ال otv المسائية:

الفرنسيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع للاختيار بين لوبين وماكرون، واللبنانيون ينتظرون فَرَج المشاورات واسقاطَ اللاءات عن قانون الانتخاب الجديد، ليتمكنوا من اختيار ممثليهم، لمكافأة المستحِق، ومعاقبة المقصِرين، متى اُتيحت امامهم امكانية اعادة تكوين السلطة على اسس ديموقراطية وميثاقية سليمة، بعدما حُجبت عنهم هذه الوسيلة منذ العام 2009 بتمديدين مشؤومين. الاسبوع المقبل، يُفترض ان تتكثف الاتصالات في الايام الفاصلة عن موعد جلسة الخامس عشر من ايار، دون ان تغيب فرضية ارجائها، افساحاً في المجال امام ظروف افضل لجلسة اكثر انتاجية، تبدأ بقانون الانتخاب. يبقى ذلك رهنَ توافر النيات المُترافقة مع العمل على انتاج القانون الجديد، فيُصبح عندها موعد انتهاء العقد العادي نهاية ايار الحالي، بمثابة العقدة التي يمكن ان تُحلّ بفتح دورة استثنائية، طالما انَ اقرار القانون الجديد ممكن حتى قبل يوم من انتهاء موعد الولاية الممددة للمجلس الحالي.