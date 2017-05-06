باسيل يفتتح البيوت الاغترابية في البترون: الكل مدعو لكي يتقدم بطلبات استعادة الجنسية وسنكافىء أول عشرة ديبلوماسيين يجمعون اكبر عدد من الطلبات

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أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من البترون "ان مؤتمر طاقة الاغترابية لا يكتمل من دون محطة البيوت الاغترابية. ونحن من هذا المكان نلتقي مع تاريخنا وتراثنا، ومعكم نلاقي التراث بالتراث ونجمع الحضارة بالحضارة. وهذه العمارة هي ميزة من ميزات لبنان، وهي فريدة مثلكم، والاهم احياء الحجر الذي يعيش بوجودكم وان تسكنوا في هذه البيوت التراثية التي كانت مدمرة ومهجورة والتي استملكتها الدولة اللبنانية وحصلت بعد ذلك بلدية البترون على حق استثمارها لفترة عشرين عاما، وعادت البلدية وقدمتها مجانا لترمم و لتكون بيوتا اغترابية. "

كلام وزير الخارجية جاء خلال افتتاح البيت اللبناني-الاميركي والبيت اللبناني- الاماراتي والبيت اللبناني-الكندي والبيت اللبناني-البرازيلي في حي القلعة القديمة في مدينة البترون، حيث اطلق ايضا البيت اللبناني_ المكسيكي والبيت اللبناني_ الافريقي الجنوبي والبيت اللبناني _الافريقي الغربي ، والمتحف الخاص بالمغترب الذي يعد اول متحف اغتراب لبناني الى جانب الموتيل والكافيتيريا ومكتب سياحة واستعلام،وذلك في حضور رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريغو مايا ووزيرة خارجية مدغشقر بياتريس عطالله ووزير التعاون في الكونغو الديموقراطية كليمان كانكو بوكاسا وسفراء كندا ميشال كاميرون والبرازيل خورخي قادري والامارات حمد الشامسي والمكسيك جايمي امارال غارسيا والقائم بأعمال السفارة الاميركية داني هول وحشد من المغتربين الذين شاركوا في أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي استمر على مدى ثلاثة أيام. كما حضر الوزير السابق الياس بو صعب، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك والاعضاء ورؤساء بلديات بترونية ومخاتير وحشد من ابناء منطقة البترون.



بعد النشيد الوطني اللبناني قدم الحفل مسؤول العلاقات العامة في التيار الوطني الحر في قضاء البترون المحامي نجم خطار الذي اشار في كلمة له في مستهل الحفل الى ان الوزير باسيل صوب بوصلة الدولة اللبنانية نحو الطاقة الاغترابية، وقام بزيارة بلدان الانتشار والتواصل الشخصي من خلال المؤتمرات والزيارات، وكان تأمين بيوت اغترابية تراثية بالتعاون مع السفارات .

وكانت كلمة لرئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك رحب فيها بضيوف مدينة البترون التي تفتح بيوتها وقلوب أهلها لكل اللبنانيين من اينما أتوا . وتوجه الى الوفود الاغترابية بالقول:" ان هذه البيوت تم تأهيلها لتكون بيتكم والبترون مدينتكم، وسوف نتشارك الثقافات والافكار والتجارة ولم يكن لهذا ان يتحقق من دون الوزير باسيل."

باسيل

وامل الوزير باسيل ان "تكون الاعمال قد انجزت في هذه البيوت في العام المقبل ليجري التدشين النهائي لهذا المشروع النموذحي الأول في المؤتمر السنوي الخامس الذي يقام في 3 و 4 و5 ايار 2018. والأهم أن تدركوا ان بلدية البترون هي التي قدمت هذه البيوت وأنتم من يرممها ويهتم بها والأهم أيضاً كيف ندير هذا المشروع وننظمه ونقوم بصيانته".

واضاف: ان كل دولة أو كل وفد يقدم ما عنده ضمن إدارة واحدة مشتركة وقد جهزت البلدية كافة التحضيرات اللازمة لهذه الإدارة المشتركة يلتقي فيها الفولكلور اللبناني من مختلف أقطاب العالم لنعيش معاً ونكون نموذجاً لكل المناطق اللبنانية. ونحتضن بذلك كل الإغتراب اللبناني كي يدرك أن لديه مكاناً دائماً في لبنان للإقامة والعمل."

و اذ ذكّر بالتشكيك الذي رافق الجهود لاقرار قانون استعادة الجنسية اكد " ان هذه الجهود تكللت بالنجاح وقد تعمدّنا توقيع اول مرسوم استعادة الجنسية في حضوركم وذلك بعد ستة اشهر فقط من تقديم الطلب. لذا فإن المسألة لن تطول والكل مدعو لكي يتقدم بطلبات استعادة الجنسية"، معلناً مكافأة لأول عشرة ديبلوماسيين يجمعون اكبر عدد من الطلبات.

بعد ذلك تم افتتاح البيوت الجديدة وكانت جولة للمشاركين والمغتربين واطلعوا على اقسام كل بيت منها ومحتوياته. وسبق حفل الافتتاح جولة على معالم المدينة وكنائسها.

وبعد الافتتاح توجه المشاركون الى مطعم بترونيات حيث اقيم غداء بلدي على شرف المشاركين تخللته فعاليات فنية احيا قسما منها الفرسان الاربعة ، كما تحدث صاحب شركة باتكو انطوان ازعور الذي قال: ان لبنانيتي المبنية على مهارات اللبنانيين كانت اساس نجاحي في الولايات المتحدة وهي حتما اساس نجاحاتكم ، وترتكز على حب العائلة وروح المبادرة والشجاعة، ولست نادما على العودة الى لبنان رغم الصعوبات.