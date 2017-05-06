أمن الدولة يوقف منتحلَ صفة طبيب يتواصل مع النصرة

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قامت عناصر من مديرية جبل لبنان الإقليميّة لأمن الدولة – مكتب بعبدا، بتوقيف شخص من التابعيّة السوريّة يدعى (طاهر ع.)، بجرم إنتحال صفة طبيب أسنان وداهمت عيادته في منطقة برج البراجنة حيث يستقبل المرضى دون إذن مزاولة المهنة.

كما تبيّن قيامه بنشر صوَر لتنظيمات إرهابيّة على صفحته الخاصّة على موقع فايسبوك، داعياً إلى إثارة نعرات طائفيّة ومذهبيّة في لبنان، فضلاً عن تواصله الهاتفي المشبوه مع أفراد سوريّين مقيمين في منطقة إدلب السوريّة، الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة.

وفي التحقيق تبيّن أنّ المدعو (طاهر ع.) دخل بطريقةٍ غير مشروعةٍ إلى لبنان، وفي حقّه بلاغ خلاصة حكم تقضي بسجنه ثلاث سنوات بجرم التزوير.