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خاص - نعم لاعادة الاعتبار للعيد الشهداء

6
MAY
2017
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كبريال مراد -
 
 
يحل السادس من ايار يوما عاديا من ايام السنة على اللبنانيين، بعدما تحوّل قبل اعوام الى مناسبة خاصة جدا بأهل الصحافة فقط، يستذكرون فيها شهداء المهنة، فيما يجب ان يكون مناسبة وطنية يقف فيها كل لبنان اجلالا امام تضحيات من سقطوا رفضا لقمع وظلم واحتلال.
 
يقول البعض، والكلام على ذمّة الراوي، ان قرار الغاء "عيد الشهداء" جاء "للوقوف على خاطر تركيا والعلاقات بين بيروت وانقرة"، لاسيما ان العثمانيين هم من خططوا ودبروا وقاموا بالمجازر والاحكام العرفية والتنكيل، ورفع المشانق في ساحة البرج، ساحة الشهداء، لتدجين شعب وترهيبه وخنق معارضة، والحفاظ على المكاسب، في فترة الحرب العالمية الاولى.
 
فالشعب الذي لا يتصالح مع تاريخه، لا يتصالح مع حاضره، ولا يعرف كيفية بناء مستقبله.اذ تبدو المصارحة ممرا الزاميا، لتكون المصالحة بين الماضي والحاضر. 
فلا يجوز ان نبقى بلا كتاب موحد للتاريخ، لانه تاريخ لبنان، لا التاريخ كما تراه كل جماعة او مجموعة او قوة او طائفة.
 
ومهما كانت اسباب الالغاء، فالعودة عن الخطأ فضيلة، من خلال اعادة الاعتبار لليوم والمناسبة، ليقف كل لبنان وكل لبناني، احتراما لذكرى من سقطوا، كل من سقطوا، دفاعا عنه، وعن قيمه وتعدديته واستمراره وبقائه، مساحة للشراكة، والديموقراطية، واشعاعا للفكر واحترام الرأي والرأي الآخر،  ورسالة حضارة قائمة على ان الانسان قيمة بذاته.
 
من هنا، لتكن الايام المقبلة فرصة سانحة لاعادة الاعتبار ليوم لكل الشهداء، ليتساووا جميعا بهذه القدسية، ونصلي ، لعل الرحمة تحلّ علينا نحن الاحياء، في حاضرنا ومستقبلنا.   
 
 
كبريال مراد,
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