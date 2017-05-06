«التيار الوطني الحر» لا يتمسّك بأي طرح إنتخابي سوى أن يأتي القانون ميثاقياً

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يرى مراقبون أن الفترة الفاصلة عن 20 حزيران مساحة مناسبة للنقاش الجدي لقانون الانتخاب في ضوء إسقاط محاولتي التمديد وقانون الستين

كتب المحلل السياسي:

أنهت صلابة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحسم رئيس الحكومة سعد الحريري موقفه، بالتوازي مع تلويح التيار الوطني الحر بالشارع وتفهّم حزب الله الموقف الرئاسي، المساعي الحثيثة التي جرت حياكتها بعناية للتمديد الثالث للمجلس النيابي، وظُهّرت رسمياً (إن بخفر) يوم قدّم النائب نقولا فتوش مداخلته التبريرية في جلسة مناقشة الحكومة في السادس من نيسان، ليستتبعها في الحادي عشر من نيسان بإقتراح قانون التمديد سنة كاملة للمجلس، وهو الإقتراح الذي كان مقررا تشريعه قانوناً في جلسة الثالث عشر منه.

ولا ريب أن رفض الرئيس الحريري السير في خيار التمديد، وإبلاغه الأمر شخصياً الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في ضوء التطور الدستوري المتمثّل في إستخدام عون المادة 59 من الدستور والذي علّق بموجبها «إنعقاد المجلس (النيابي) إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً»، ترك إرتياحاً واسعاً لدى المسيحيين الذين ينظرون الى التمديد على أنه إقتناص متواصل ومقصود لعدالة التمثيل الشعبي وصحته. كما ان موقف الحريري بدّد ما كان سرى عن أنه يفضّل إرجاء الانتخابات النيابية ربطاً بعدم جهوزية تيار «المستقبل» لهذا الإستحقاق سياسياً ولوجستياً، وأن التمديد (سَنَة) للمجلس النيابي كان جزءاً من صفقة إنتخاب العماد عون.

ولئن ثمة من يأخذ على الرئيس الحريري (وهناك من هو مِن بين بيئته الحزبية نفسها) إصطفافه سياسياً وشخصياً الى جانب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في المسعى الإنتخابي (موافقته على إقتراح قانون التأهيل وإسهامه في نسف التمديد)، لا يُخفي المعنيون إرتياح البيئة المسيحية الكامل لسلوك الحريري ومساره السياسي، تأسيساً على مجموع الخيارات التي يتخذها الرجل، وهي بمجملها خيارات وطنية متى إرتبطت بتصحيح غبن طال فئة واسعة أو تشذيب ممارسة شابها منذ العام 1990 الكثير من الإعوجاج والتآكل والتشويه المتعمّد والذي كاد يفْرغ المؤسسات الدستورية، وخصوصاً رئاسة الجمهورية.

ولا شك أن ترؤس الحريري جلسة مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا بادرة رئاسية رمزية تحصل للمرة الأولى، وهي -وإن وجدتْ من إنتقد الترويج لها- تؤشر الى حال الثقة بين عون والحريري، وهي ليست تفصيلا قياسا على العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على إمتداد سنوات جمهورية الطائف، وهي علاقة غلب عليها التوتر والتذبذب، هذا فضلا عمّا كان بين الرجلين في الفترة بين العامين 2005 و2013.

ولا يخفى على المعنيين ما قال عون في الحريري في لقاءاته مع المسؤولين السعوديين في بيروت والرياض وأهمية الوقوف الى جانبه، وصولا الى وصفه بأنه بمثابة إبنه.

ويرى مراقبون أن الفترة الفاصلة عن العشرين من حزيران باتت تشكّل مساحة مناسبة للنقاش الجدي لقانون الإنتخاب، وخصوصاً في ضوء إسقاط مزدوج لمحاولة التمديد وللعودة الى قانون العام 2008، ومع التوافق على إستبعاد مرحلي ومؤقت للتصويت في مجلس الوزراء.

ويلفت هؤلاء الى أن «الحل الشامل» الذي تحدث عنه رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الخميس مؤشر واضح الى الإيجابية التي يقارب من خلالها الفرقاء المقرّرِون مسألة قانون الإنتخاب وفق صيغة نسبية تلتزم بنودا إصلاحية وردت في إتفاق الطائف (مجلس الشيوخ) وظلّ تنفيذها معلقاً طوال 3 عقود كاملة، وتعكس «حسن التمثيل الحقيقي والعادل ضمن الطوائف»، على ما أكده رئيس الجمهورية في الجلسة إياها.

وترى قيادة التيار الوطني الحر أن «تأكيد رئيس التيار الوزير جبران باسيل عدم التمسك بأي طرح إنتخابي سوى أن يأتي القانون ميثاقياً، يُخرج من التداول ورقة أساسية دأب معارضوه على تكرارها وإستخدامها (حد المبالغة) في سياق سعيهم الى عدم إنضاج قانون جديد. إذ لم يعد في الإمكان أن يُرشق الرجل بأنه يسعى الى تكريس قانون الإنتخاب بإسمه، أو أنه يخلط في طرحه بين العام والشخصي» (في إشارة الى أنه يسعى الى وضع قانون يؤمن له الفوز بالمقعد النيابي).

وكان إستطلاع للرأي أجرته حديثاً شركة ستاتيكتس ليبانون منح الوزير باسيل تفوقاً صريحاً على منافسيه في قضاء البترون أنّى كان شكل المعركة وطبيعة التحالفات. فهو حصل على 48.5 في المئة من أصوات الناخبين في لائحة من 13 خياراً عرضت على 1000 مُستفتٍ، وعلى 35.4 في المئة من أصوات هؤلاء عند الطلب منهم إختيار مرشح واحد في القضاء من دون إعطائهم خيارات مسبقة. كما بيّن الإستطلاع أن التيار الوطني الحر يملك القوّة التجييرية الأكبر في البترون تليه «القوات اللبنانية».