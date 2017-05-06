عناوين الصحف ليوم السبت 6 أيار 2017

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الأخبار
فرنسا: الكارثة آتية
برّي: صلاحية عرضي تنتهي في 15 أيار
البناء
تجاذب أميركي روسي حول المجال الجوي السوري... وحول تركيا وإيران
بدء تنفيذ اتفاق التهدئة... الجماعات المسلحة «حيص بيص»والدولة شرقاً دُرْ
حرب المهل: باسيل 19 حزيران والخليل 15 أيار... ومصير النسبية بيد عون
الجمهورية
مشاورات ثنائيّة... بانتظار الفرج
الديار
مصدر مقرّب من بري : التأهيلي طوي ولا بديل عن الاتفاق
نائب في حزب الله : اعتقاد قوي بإنجاز القانون قبل 20 حزيران
المستقبل
الحريري يُطلق «حزمة الطلاب»: الشباب أولاً
بري ينتظر 15 أيار: بعدها لكل حادث حديث
L'Orient-Le Jour
Proche et Moyen-Orient : Macron vs Le Pen
The Daily Star
Escalation casts gloom over vote law efforts