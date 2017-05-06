أسرار الصحف ليوم السبت 6 أيار 2017

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أسرار - الجمهورية

مزحة

مازح مرجع سياسي مُستفسريه عن مستجدات الملف الإنتخابي وقال «خير الكلام ما قلّ ودلّ»، وإن كان الفراع من فضّة فالإنتخابات من ذهب، ونصيحتي أن نتوافق ونأخذ الذهب، وإلّا سنذهب مع الريح.



تصلُّب

كشف عائدون من دولة كبرى أنهم لمسوا تصلُّباً لدى المسؤولين في هذه الدولة حيال مشروع حسّاس له تبعات سلبية على بعض الجهات اللبنانية.

كيديّات

تبيَّن أن المعركة التي حصلت حول تلزيم أحد المرافق كانت سياسية تماماً وتحكّمت بها كيديّات ومحاولات لإشراك «شركة مشبوهة» في هذا التلزيم.

كواليس - البناء

قالت مصادر مشاركة في مؤتمر أستانة إنّ خلافات نشبت بين الوفد التركي وعدد من وفود الجماعات المسلحة على الاتفاق وتوقيعه واقتضى الأمر تدخل قيادات بارزة من المعارضة رغم وصفها الاتفاق بمشروع حرب أهلية مع جبهة النصرة لا تملك الفصائل القدرة عليها في ريف إدلب بينما قد ترتاح لها الفصائل المعنية بالغوطة، وخصوصاً جيش الإسلام، علماً أنّ تركيا ترعى الفصائل في إدلب والسعودية ترعى جيش الإسلام، ما فتح باب التساؤل عن دور سعودي ينافس تركيا على مكانتها في حال الفشل…؟