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فريق سرية الفهود في قوى الأمن وصل إلى بيروت!

5
MAY
2017
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن فريق السرية الخاصة (الفهود) في وحدة القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي، الذي يرأسه العميد فؤاد حميد الخوري، وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، عائدا من العاصمة الأردنية عمان، بعد احتلاله المركز الثاني خلال مشاركته في بطولة المحارب الدولية التاسعة لعام 2017، التي شارك فيها 33 فريقا من دول مختلفة. وأحرز الفريق 6 كؤوس: 2 ذهبية، 2 فضية، و2 برونزية.

وأقيم للفهود استقبال مميز في صالة الوصول في المطار، حيث علت الزغاريد وحلقات الدبكة.


وكان في مقدمة المستقبلين، المساعد الأول لقائد الوحدة العميد إيلي برادعي وذوو الفريق ورفاق السلاح.

وبعيد وصول الفريق إلى المطار، قال العميد الخوري: "إن فهود قوى الأمن الداخلي، التي شاركت في مباراة المحارب العالمية هي الرقم واحد في العالم بالقوات الخاصة من بين كل جيوش العالم، إذ أنهم تفوقوا على أكبر الدول".

ونوه ب"الجهود الجبارة التي بذلها الفريق في المباراة"، وقال: "هذا الإنجاز هو إنجاز لقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية ولبنان، ونأمل أن يشارك الفريق في المباراة العام المقبل ويحقق المرتبة الأولى".

وأشار إلى أن "الصين اختارت 20 مقاتلا من بين جيشها الذي يبلغ 20 مليون عنصر، بينما اختار لبنان 20 مقاتلا للمباراة من بين 30 الف عنصر، الذي هو عديد قوى الأمن الداخلي".

 

وطنية
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