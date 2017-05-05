living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري رعى حفل إطلاق وزارة الاتصالات لحزمة طلاب الجامعات: تطوير القطاع أولوية كبرى بالنسبة إلى الحكومة

5
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن تطوير قطاع الاتصالات في لبنان هو أولوية كبرى بالنسبة إلى الحكومة وإليه شخصيا"، وقال: "سنعمل ما في وسعنا لكي يتماشى هذا القطاع مع متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطور العالمي، لا سيما بالنسبة إلى الانترنت السريع، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا".

 

واضاف الحريري خلال رعايته مساء اليوم في السراي الحكومي حفل إطلاق "حزمة طلاب الجامعات في لبنان" الذي نظمته وزارة الاتصالات مع شركتي "TOUCH" و"ALFA": "أنا سعيد جدا أن أرى اليوم الأقوال تتحول إلى أفعال، فالأهم بالنسبة إلي أن يحظى المواطن اللبناني وخاصة الطلاب والشباب والشابات بالفرص اللازمة فيما يخص الاتصالات لأنها تشكل جزءا حيويا كبيرا جدا من حياة المواطن اللبناني وخاصة الطلاب الذين بات كل عملهم اليوم يتركز على هذا الجهاز الصغير من هواتف محمولة وألواح ذكية، وقد باتت الحياة أسهل في مكان ما، ولكن أصعب في الوقت نفسه، لأن الاتكال على مثل هذه الخدمات كبير للغاية".

 

وتابع: "نحن كحكومة نقف دائما إلى جانب الشباب والشابات. قد يكون هناك تقصير في السابق، ولكننا نقوم بكل جهدنا لكي نعوض هذا التقصير، وهذا جزء صغير جدا من الأمور التي سنحققها إن شاء الله، ونتمنى أن تصل الاتصالات إلى كل بيت بهذه الأسعار المتدنية وهذا ما يجب أن يحصل أخيرا في لبنان، لأن لدينا القدرة ولا بد أن نرفع سرعة الانترنت إلى مثيلاتها في العالم المتطور. لسوء الحظ هذا الموضوع لم يكن في السابق أولوية، لكن اليوم بالنسبة إلى حكومتي وإلي شخصيا، هو أولوية كبرى لأنني أعرف مدى حيوية هذا الأمر لعملكم ودراستكم، وهو كذلك حيوي في عملي وكل ما أقوم به في حياتي. فما بالكم بالنسبة إلى الطلاب الذين يحتاجون إلى إجراء الأبحاث والعمل وإلى إنشاء شبكات تواصل بين بعضكم البعض".

 

وختم الحريري: "بالنسبة إلي، أنا أرى أن هذا الأمر من اولى أولويات هذا البلد، واشكر معالي وزير الاتصالات وشركتي MTC و ALFA، على الجهود التي يبذلونها في هذا المجال ولكني أطلب منهم جميعا القيام بعمل أكبر، ليل نهار لكي نحقق كل أحلام واحتياجات الشباب والشابات خاصة، وكل مواطن لبناني. من واجبنا أن نخدمكم وأن نعمل لمصلحتكم، لأنه في النهاية نحن موجودون هنا من أجلكم. وندعو الله أن يقدرنا على القيام بهذا العمل".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout