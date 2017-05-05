باسيل في اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية: اعادة الجنسية التي بدأنا مسيرتها امس تعيدنا الى الجذور

A + A -

اختتم مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية اعماله في مركز بيروت للمعارض البيال ، وصدرت عنه توصيات جاءت على الشكل التالي:

تلا الامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير شربل وهبه توصيات جلسة نجاحات الشخصيات السياسية في الاغتراب، وهي:

٠١ تشكيل لجنة مؤلفة من شخصيات اغترابية بارزة في عالم السياسة ، تضع تصورا عاما لاستراتيجية لوبي لبناني سياسي فاعل في عواصم العالم، مع توجه لإعلان الاستراتيجية خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية الخامس في ايار ٢٠١٨.



٢. تشكيل شبكة تواصل الكترونية للمغتربين البارزين في المجال السياسي الحكومي والمتعدد الاطراف، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الاغترابية في خدمة مصالح لبنان العليا والترويج لقيم اللبنانية Lebanity. وسيجري النظر في كيفية الاستفادة من قناة خاصة لهذا الغرض ضمن تطبيق Lebanon Connect.

٣. اختيار شخصية اغترابية فاعلة في مجال الشأن العام تكون قد قامت بمبادرة خلال العام ولإعلاء صوت ورسالة لبنان في بلدها، لتكريمها خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE في بيروت بطريقة خاصة.

توصيات المؤتمر الاعلامي

١. تفعيل دور الاعلام الرسمي اللبناني في تقوية التواصل مع المغتربين وتعزيز وجود تلفزيون لبنان في دول الانتشار وتطوير البنية التحتية لمواكبة الحداثة في مجال الاعلام.

٢. دعوة وزارتي الخارجية والاعلام الى تبني مبادرة الترويج للبنان عبر الاستفادة من الطاقات الاعلامية والاعلانية اللبنانية في العالم.

٣. انشاء فريق عمل Task Force من اعلاميين لبنانيين في الخارج للدفاع عن لبنان وممارسة ضغوط ،Lobbying عند محاولة تشويه صورة لبنان وسمعته.

٤. اطلاق منتدى اعلامي دوري للاعلاميين اللبنانيين في الداخل والخارج لتبادل المعارف Know How

وانشاء جمعية للصحافيين اصدقاء لبنان تضم اعلاميين لبنانيين وغير لبنانيين تسهم في نشر رسالة لبنان وتعزيز مكانته على خارطة الاعلام الدولي.

٥. تطوير منصة تفاعلية اخبارية تثقيفية وترويجية موجهة للمغتربين بلغات دول الانتشار.

السفيرة الترك.

وتلت مديرة الشؤون الاقتصادية السفيرة دونا الترك توصيات جلسة تكنولوجيا المالية:

العمل على اقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى خلق بيئة حاضنة للاعمال في قطاع - تكنولوجيا المعلومات المصرفية من اجل الحفاظ وتعزيز ريادة القطاع المصرفي اللبناني وجعل لبنان منصة لتطوير هذه التكنولوجيا انطلاقا من لبنان الى دول الجوار والعالم.





توصيات جلسة المؤتمر الاقتصادي:

تتعهد مختلف الغرف اللبنانية المشتركة الموقعة على خارطة التكامل الاقتصادي، و تعزيز شبكة التعاون فيما بينها والعمل على انخراط المزيد من الغرف بمسار تعزيز الروابط الاقتصادية بمختلف اوجهها في لبنان المقيم ولبنان المتتشر

سيعمل مختلف الفرقاء على تنسيق الجهود فيما بينهم من خلال انشاء لجنة متابعة مؤلفة منووزارة الخارجية والمغتربين وزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لمتابعة تنفيذ الخارطة.



السفيرة ضاهر

من جانبها، تلت مديرة المراسم في الوزارة السفيرة ميرةا ضاهر توصيات جلسة الطاقات الفكرية والتي جاءت كما يلي:

١. توفير آلية للربط بين مشاريع وابتكارات الطلاب الجامعيين في لبنان ودول الانتشار.

٢ . تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في مجال التعليم ودعم المشاريع المميزة في لبنان.

٣. انشاء شراكات في مجال الابحاث والتخصصات الدراسية والتعاون في مجال المشاريع الطلابية وتبادل الخبرات.

٤ . التعاون مع المغتربين والسعي لتسويق مشاريع الطلاب والشركات الناشئة اللبنانية .

توصيات جلسة العناية الطبية

١. التركيز على البعد الانساني للخدمات الطبية لجعلها متاحة وبمتناول جميع شرائح المجتمع

٢ الاستفادة من خبرة الاطباء اللبنانيين المغتربين لخلق نظام توجيه طبي يسمح بربط المريض مباشرة بالطبيب المختص بهدف تنظيم المجال الطبي لجهة تبادل الخدمات الطبية وتطوير نظام التعاون بين الاطباء المقيمين والمغتربين.



توصيات جلسة لماذا تشتري لبناني؟

تطوير سياسات التعريف، الترويج والتنسيق للمنتج اللبناني عبر:

-ادخال ادوات عصرية تواكب الحداثة والثورة الرقمية

-ايجاد آلية للترابط بين مختلف اساليب وادوات التصدير تقليدية كانت او غير تقليدية .

-اشراك المغترب كسكة تصدير واضحة ومستدامة.

-تحديث أنماط العمل الديبلوماسي ضمن الديبلوماسية الاقتصادية.

المدير العام للمغتربين هيثم جمعة

ثم تلا المدير العام للمغتربين هيثم جمعة توصيات جلسة استعادة الجنسية اللبنانية:

أولا: السعي للإسراع في معاملات تسجيل اللبنانيين في السجلات اللبنانية والعمل على مكننة هذه العملية.

ثانيا: التشديد على دور النوادي والجمعيات اللبنانية لتحفيز المتحدرين من أصل لبناني للمحافظة على هويتهم اللبنانية وحثهم على تقديم طلباتهم لاستعادة الجنسية.

ثالثا: التأكيد على أهمية اللغة العربية وتعليمها في المدارس للحفاظ على الروابط مع الوطن الأم.

رابعا: ضرورة التشجيع على فتح مدارس لبنانية في بلاد الاغتراب والتعاون معها على الصعيد الجامعي وتعزيز برامج تبادل الطلاب.

توصيات جلسة التكنولوجيا:



أولا: تطوير البرامج المدرسية والجامعية لمواكبة التقدم الحاصل في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتلبية انواع جديدة من المهن التكنولوجية.

ثانيا: الإستعانة بالمهارات البشرية اللبنانية في المشاريع التكنولوجية المنفذة في الخارج (out-sourcing)

ثالثا: اقامة برامج شراكة بين الشركات التي يملكها اللبنانيون في الخارج وحاضنات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في لبنان( incubators)

رابعا: تحفيز الشركات المملوكة من لبنانيين في الخارج على فتح مكاتب لها في لبنان(back office)



كلمة الوزير باسيل

والقى الوزير باسيل كلمة اشار فيها الى ضرورة خلق الحوافز والاسباب للعودة الى الوطن.

وقال: ان اعادة الجنسية التي بدأنا مسيرتها امس تعيدنا الى الجذور وتعطي اللبناني ميزاتها التفاضلية. واثنى على قدرة الابداع اللبناني التي تظهر مع مرور الايام، عبر ثروة المعرفة بالانسان اللبناني، مع الاشارة الى اعادة ربط اللبنانيين بلبنان عبر القدرة التواصلية.

ورأى انه إن لم نعمل على اعادة الجنسية لمستحقيها نكون شعبا لا يستحق هويته. كاشفا " اننا بدأنا في افتتاح المؤتمر بتوقيع ستة مراسيم لاستعادة الجنسية، فيما اصبح لدينا هذا الاسبوع احد عشر مرسوما اضافيا.

ولفت الى مشاركة ٣٠٢٧ شخصا في المؤتمر من الداخل ومن بلدان الانتشار معلنا عن مواعيد المؤتمرات الاقليمية والتي ستقام في البلدان التالية:

ايلول ٢٠١٧ : لاس فيغاس

تشرين الثاني ٢٠١٧ :المكسيك

كانون الثاني من العام المقبل: دبي

شباط ٢٠١٨: ابيدجان

اذار ٢٠١٨: سيدني

نيسان ٢٠١٨:فرنسا

على ان ينعقد المؤتمر المركزي في دورته الخامسة في بيروت في ٣ و ٤ و٥ ايار ٢٠١٨.

وختم شاكرا لجهود كل من يعمل على تنظيم هذه المؤتمرات وانجاحها.



وكانت الجلسة الختامية قد استهلت بأغنية للفنان نقولا الاسطا

ثم كلمة لرئيس مجلس النواب البرازيلي رودريغو مايا الذي اكد رغبة بلاده في تطوير علاقاتها التجارية مع لبنان وتبادل الاستثمارات، على ان تكون اتفاقية المركسور نقطة انطلاق لتحسين علاقاتنا

ومن ثم جرى تكريم الدكتور جميل زغيب مؤسس الجمعية اللبنانية للتصلب الجانبي الضموري بعد اصابته بالمرض. وكرمه الوزير باسيل لانجازاته الفكرية وخصه الشاعر نزار فرنسيس بقصيدة .

وبعد اغنية للفنان معين شريف جرى تكريم المنتج والمخرج السينمائي المشهور في هوليوود جورج خوري الذي اعلن عن تحضير مسلسل من عشرة اجزاء عن لبنان واقامة حفلات موسيقية لكبار الموسيقيين.

ثم كانت شهادة حياة لوزير خارجية ليبيريا موني قطان المتحدر من مدينة المينا في طرابلس،والذي دعا الى العمل لإزالة سوء فهم العالم للبنان، والذي لا يعرف ان اللبنانيين هم من بنوا دولا اخرى، وعلى الجاليات ان تعمل لتغيير هذه الصورة وللتعريف عن لبنان.

وتلا ذلك اغنية ادتها كايلي فيشر من استراليا.