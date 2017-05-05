موسم الصيف سيكون واعداً ومنتجاً.. و لا تصغوا الى اصوات المشككين

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مقدمة نشرة الOTV المسائية:

اذا كانت رحلة استعادة الهُوية انطلقت امس بتوقيعِ اولِ مرسومِ استعادة جنسية خلال مؤتمرِ الطاقة الاغترابية، فرحلة البحث عن قانون الانتخاب مستمرة حتى ما قبل منتصف ليل 19-20 حزيران المُقبل، موعِد انتهاء الولاية المُمَدَدة للمجلس النيابي الحالي. وفي غضون ذلك، التواصل لم ينقطع، والامل بالبناء على النقاط المشتركة قائم، والا تطبيق الدستور بالتصويت. واليوم، جدد رئيس الجمهورية، الذي يوقع الأحد ما به يؤمن في كتاب، جدد الإعراب عن الأمل في الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب قريبا جدا. الرئيس عون قال: لا تصغوا الى اصوات المشككين والساعين الى تصفية الحسابات السياسية، بل ثقوا بأننا نعمل على مختلف الاصعدة كي يستعيد لبنان قدراته، لا سيما واننا مصممون على تنفيذ خطاب القسم وترجمته الى برامج وخطط مستقبلية تحقق النهوض المنشود في مختلف قطاعات الانتاج، وتعيد تنظيم البنى التحتية وفق الحاجات والامكانات. واذ لفت الى ان موسم الصيف سيكون واعدا ومنتجا، شدد رئيس الجمهورية على أنْ لا داعي للقلق او الخوف على مستقبل لبنان وعلى الوضع المالي فيه وعلى العملة الوطنية، فكل شيء ماض نحو الاحسن، والعمل قائم على ازالة العقبات التي سببت تراجعا في الحياة الاقتصادية وفي امكانات البلاد... لكن، قبل الدخول في تفاصيل الكتاب والمواقف، نبدأ نشرتنا من طرابلس، حيث حلَّت مأساة انسانية جديدة: سيِّدة سورية توفيت على باب مستشفى، فوقع سجال فوق جثتها.