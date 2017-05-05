غداً حواجز لقوى الأمن في كل لبنان!

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تحيي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أسبوع المرور العربي الذي يتم الاحتفال به خلال الفترة الممتدة من 4 الى 10 ايار من كل عام، وذلك عبر إقامة حواجز توعوية بغية نشر ثقافة السلامة المرورية، يتم توزيع منشورات توعوية على السائقين على كل الاراضي اللبنانية.





وسيقام العديد من الحواجز التوعوية، يوم غد السبت، على الشكل التالي:

- تقاطع روما الحمراء: من الساعة 9.00 لغاية الساعة 10.00.

- تقاطع سامي الصلح: من الساعة 11.00 لغاية الساعة 12.00.

- تقاطع جريدة النهار: من الساعة 15.00 لغاية الساعة 16.00.

- تقاطع الكفاءات: من الساعة 11.00 لغاية الساعة 11.30.

- مثلث عبرا ـــ مجدليون: من الساعة 10.45 لغاية الساعة 11.45.

- محلة السفارة الكويتية : من الساعة 12.00 لغاية الساعة 12.30.

- ساحة شتوراة (مقابل بنك سوسيتيه جنرال): من الساعة 10.00 لغاية الساعة 11.00.

- مستديرة "NDU": من الساعة 10.00 لغاية الساعة 11.00.

- مستديرة الدورة: من الساعة 12.00 لغاية الساعة 13.00.

- دورس ـــ الطريق الدولية: من الساعة 11.00 لغاية الساعة 12.00.

- اوتوستراد زغرتا / اهدن : من الساعة 9.00 لغاية الساعة 9.30.

- دوار السلام: من الساعة 10.00 حتى الساعة 11.00 ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 17.00.

- شكا (مقابل افران المولان دور): من الساعة 11.00 لغاية الساعة 12.00.

- امام محطة المصري (حلبا): من الساعة 10.00 لغاية الساعة 11.00.





للتنسيق أو الاستفسار الإتصال برئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم على الرقم 242492/70