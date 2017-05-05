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من حالة إنسانية الى قضية رأي عام.. هذا ما سيحصل لخديجة أسعد

5
MAY
2017
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زينب حاوي
 

أثارت قناة «الجديد»، في نشرتها المسائية أمس قضية السيدة خديجة اسعد (78 عاماً)، الموضوعة منذ الإثنين الماضي في سجن مخفر بلدة الدوير (قضاء النبطية)، بسبب بناء أولادها خيمة على سطح المبنى القاطنة فيه، واعتبار ذلك مخالفة لقانون البناء. الحاجة التي ظهرت في تقرير المحطة وتم تصويرها بهاتف معدّ التقرير جهاد زهري، شكت الأوضاع الصعبة التي تعيشها في هذا السجن، وأكدّت أن القاضية غادة أبو كروم، أصرّت على سجنها رغم معرفتها بأنها مصابة بمرض عضال (سرطان الدم)، وتتلقى علاجاً كيميائياً.

 

قصة خديجة اسعد، تحوّلت من حالة إنسانية في تقرير إخباري الى قضية رأي عام، ولاقت تعاطفاً واسعاً من رواد السوشال ميديا، الذين طالبوا بإطلاق سراحها تحت هاشتاغ «#الحرية_لخديجة_سعد»، وأدان هؤلاء فعلة القاضية وعدم رأفتها بحالة اسعد. لكن مع كل هذا الحشد الإلكتروني إن صح التعبير منذ ليلة أمس، يبدو أنه لم يؤثر على قرار القضاء، فقد رفض إخلاء سبيلها، وحولتها القاضية الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية محمد عبدو، بتهم «مسّ بهيبة الدولة»، و«تحقير القضاء»، و«مخالفة قانون البناء».


إذاً تركت كل قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين، في الدولة اللبنانية، وبقيت هذه السيدة المسكينة مكسر عصا، ستقبع في السجن الى يوم الإثنين المقبل. الوزير السابق وئام وهاب، الذي كان الرجل الوحيد الذي علّق وأدان أمس ما تتعرض له السيدة العجوز، عاد اليوم ليسأل عبر سلسلة تغريدات «الى متى سيقى القضاء متفرجاً على المهزلة». لكن اللافت في هذه التغريدات كان ما وصف به القاضية، بطريقة غير مباشرة، وأهان من خلالها كل النساء، عندما غرّد بالقول «أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسه وعلى تماس مع الناس للعانسات لأن يتحول عندهن الى انتقام من كل شيء هكذا يقول علم النفس». استعمل وهاب مصطلح «العنوسة» الذي بات منبوذاً في الإصطلاح الإجتماعي والثقافي ظناً منه أنه يستخدم شتيمة وينسج حولها بأنها إمرأة تعاني من عوارض نفسية حادة. من جهة أخرى، دخل النائب وليد جنبلاط على خطّ هذه القضية، ودعا الى العفو عنها، بسبب سنّها، رغم وجود «أسباب موجبة» لمحاكمتها.

 

وأفادت مصادر ملحق أن “معلومات تحدثت عن التوجُّـه لإخلاء سبيل “خديجة أسعد” عند الرابعة من عصر اليوم الجمعة بعد تدخل جهات سياسية نافِذة وبعد توقيع طلب اخلاء السبيل منها بالذات كونها لم تتمكن من تنظيم وكالة لمحاميها لغاية هذه اللحظة بسبب نقلها الى سجن بعبدا للنساء”.

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