معوض يرد على فرنجية

A + A -

اعتبر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوّض ان “كلام النائب سليمان فرنجية بشقه الزغرتاوي أتى بمثابة ضرب لكل الجهود والحوارات القائمة منذ ما قبل الانتخابات البلدية بهدف تحييد زغرتا الزاوية”، مشيرا الى ان ،تلك الجهود بنيت على أسس البناء على المشترك الزغرتاوي ضمن الحفاظ على التنوع وخصوصية واستقلالية كل من الطرفين”.

وقال معوّض:”المفارقة أن النائب فرنجية الذي يصرّ على محاولة احتكار القرار الزغرتاوي تحت عنوان “تنتفاهم مع ميشال معوض بالانتخابات لازم يمشي معنا بالسياسة”، هو نفسه الذي يطالب بقبول التعددية على المستوى المسيحي ليبرر مواجهة التفاهم المسيحي، والذي يعلن تحالفه مع النائب بطرس حرب وحزب “الكتائب” في البترون رغم “أنهم مش ماشيين معنا بالسياسة” وهو نفسه أيضا الذين يبدي استعداده للتلاقي مع “القوات اللبنانية” تحت شعار “المصيبة بتجمع”.

وسأل:”لماذا هذا التناقض الفاضح بين مقاربته لتحالفاته خارج وداخل زغرتا؟ وهل أصبح كل شيء مباحاً خارج زغرتا لمحاولة ممارسة الإلغاء داخل زغرتا؟”.

وختم معوّض:”وأخيراً لن أعلّق على ما حاول الإيحاء به من عروض تم تقديمها لي فالمطلوب أولا احترام الالتزامات السابقة والمعلنة، بما فيها الاتفاق حول رئاسة اتحاد بلديات زغرتا الزاوية كما أن سليمان بيك يعرف تمام المعرفة أن أساس أي تفاهم زغرتاوي لا يكون بعروض أو إغراءات بل باحترام التنوع والشراكة وثوابت كل طرف”.