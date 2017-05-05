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عشاء بمناسبة مرور 66 عامًا على تأسيس ووجود شركة "الخطوط الجوية التركية" في بيروت

5
MAY
2017
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اقامت شركة "الخطوط الجوية التركية" Turkish airlinesعشاء في فندق فينيسيا في بيروت بمناسبة مرور 66 عاما على تأسيسها ووجودها في بيروت، حضره عدد كبير من اصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان اضافة الى السفير التركي لدى لبنان تشاغاتاي ارجييس، ومديرعام الشركة ونائب مدير عام الخطوط الجوية التركية السيد بلال اكشي، ومدراء من شركة الخطوط الجوية التركية في المنطقة، اضافة الى نقيب اصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود.

 

وقد تم عرض اشرطة وثائقية عن شركة الخوط الجوية التركية كما تم عرض شريط عن جمال وروعة مدينة اسطنبول وشريط دعائي جديد للشركة سيتم اطلاقه قريبا، اضافة الى توزيع دروع تقديرية وتكريم عدد من الشخصيات الحاضرة وغالبيتهم من اصحاب مكاتب السياحة والسفر.

 

وقد اجري في نهاية العشاء سحب قرعة فاز فيه عدد من الحاضرين ببطاقات سفر ذهاب وإياب بين بيروت واسطنبول على درجة رجال الأعمال.

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