خاص - مؤتمر الطاقات الاغترابية حافز للوصال العميق بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر

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بقلم جورج عبيد - دلّ مؤتمر الطاقات الاغترابيّة المنعقد هذه السنة في البيال وككلّ السنوات على عبقريّة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في وصل لبنان المقيم ولبنان المنتشر. هذا حلم راود لفترة طويلة السفير الراحل فؤاد الترك في تواصله مع المنتشرين في الدول التي مثّل فيها لبنان وما نقطع البتّة، وقد اهتمّ رحمه الله بعدم تأثّر الطاقات الاغترابيّة بتوقها للتلاقي والتلاحم الطيّب بالتداعيات الطائفيّة في لبنان، أي أن لا يكون صورة عن اللبنانية الممزّقة بالقوالب الطائفيّة الجامدة، بل صورة عن اللبنانيّة ببعدها الإبداعيّ والتراثيّ الثريّ المنفتح على الرؤى والحضارات، فيتفاعل لبنان معها ويستفيد من قيمة التفاعل ليستعيد دوره واحة إبداع وينبوع ضياء.

التقط جبران باسيل تلك الرؤية وتوغّل بمعانيها حتى الثمالة، لينصرف إلى تجسيدها وغرسها كحالة رؤيويّة واستراتيجيّة يسعى اللبنانيون المقيمون والمتجذّرون إلى ترسيخ قيم الجذور، وهي قيم تتلاقى فيها الأديان بسموّها، وقيم الجذور تعيد الإنسان إلى أرضه بالفعل وليس بالشعر أو بالأغنيّة التراثية. خلال رحلة قمت بها إلى الولايات الأميركية المتحدة وفي مدينة بنغهامتون في ولاية نيويورك، قال لي مغترب من بلدة سوق الغرب، وقد توفي لاحقًا، ارجو منك حين تعود أن تقبل لي تراب القرية اشتقت أن أتنسّم من عبير صنوبراتها وأمتّه نظري بحجرها وقرميدها، عاش الرجل الشوق الكامل والصادق إلى مناخ بات في غربة وانسلاخ عنه. ويقدّم أنيس نصّار في كتابه الشيّق "رحلتي من سوق الغرب... إلى الشرق والغرب"، مقاربة اجتماعيّة واضحة بين المجتمعين اللبنانيّ والأميركيّ على سبيل المثال لا الحصر فيقول: "لقد تعلمت من أسفاري المتعدّدة وخوضي في دنيا العمل، أن لا بديل عن الديمقراطيّةوالحريّة والعدالة. فنحن اللبنانيين بطبيعتنا تواقون دائمًا إلى الحريّة، وقد دفعنا ثمنها دمًا سخيًّا خلال سنوات الحرب اللبنانيّة أو حتى خلال السنوات التي سبقتها، أو التي تلتها. وعلى هذا فأنا أبشّر دومًا بالديمقراطيّة ولكن ليست أية ديمقراطية، ذلك أن بعض الدول العربيّة تبشّر بالديمقراطية ولكنّها لا تنتمي إلى جوهر معناها. والديمقراطية الحقيقيّة هي التي أراها كلّ يوم في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث يذهب المواطن وبنتخب ممثّله في المجلس التشريعيّ وفي الحكومة وينتخب أيضًا رئيسه..."، وعلى الرغم من ذكره لهذه الرؤية المضيئة فهو يذكر النمط الاجتماعي والسلوكيات الروحيّة المختلفة بالكليّة عن قيمنا كلبنانيين ومشرقيين، ويرى بان هذه القيم مثالية عندنا ويجدر باللبنانيين المنتشرين التمثل بها وتجذيرها، وهذا لا يمكن إتمامه إلاّ بالتواصل مع أرض الجذور لبنان.

أمر آخر عاينته في مدينة ديترويت، تلك المدينة الملأى بالمبدعين اللبنانيين والسوريين كما في بوسطن، أنّ الأسر تصرّ على المحافظة على لغتها وتأبى الذوبان في لغة أخرى، وقد قال عميد الجالية العربيّة في ديترويت الدكتور فاروق عبيد رحمه الله، بأنّ اللغة أهمّ مقوّم للبقاء على هويتنا وهي الصلة الوحيدة الباقية لنا لكي نحفظ أن لنا بلادًا وقضية وحضورًا، وروى بأنّه هو وعائلته يوم الأحد يصرّون للذهاب إلى الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكية البعيدة عن المنزل بحدود الساعة ونصف الساعة وليس الذهاب غلى الكنيسة اليونانية القريبة من البيت لأنّ هذه الكنيسة تبقيهم على جذورهم.

وعلى هذا ليس صحيحًا على الإطلاق بأنّ المنتشرين فقدوا أصولهم وذابوا في مجتمعاتهم. لقد دلّت شهادات الكثيرين منهم لا سيّما نيك رحال وسواه بأن لبنان والمشرق العربيّ لا يزال يحتلّ المرتبة الأولى في سياساتهم وأعمالهم، لا يزال جزءًا من حياتهم، والعبرة عندهم أن لبنان ليس فندقًا بخمسة نجوم كما كان يردّد غسان تويني رحمه الله، وليس ملجأ للطوائف تروده وتستهلكه، بل هو الوطن الذي يجدر بالطاقات الاغترابيّة أن تسكب إبداعها فيه ليرتوي منها ويسمو ويشرق، لبنان يمثّل عندهم القضية السامية، والتفاعل مع الجذور هو عودة إلى الينابيع للاغتسال ببهائها بعيدًا عن القيود الطائفيّة المذهبيّة ورفدها بكلّ استثمار راق ومفيد.

ميزة جبران باسيل في هذا المؤتمر وفي كل صولة وجولة له، بأنّه رسّخ تلك الرؤى بعد طول تصحّر، الجهاد الكبير الذي يجدر باللبنانيين أن يستفيدوا منه، بالتلاقي مع تلك الطاقات ترسيخ مفهوم الاستغراب، هل ذاق اللبنانيون قيم الغرب بالحسنات والسيّئات، هل غاصوا في سلوكياته الاستراتيجيّة ليبنى على الشيء المقتضى في نحت رؤى سياسيّة تجاه تلك الحكومات؟ إدوارد سعيد المفكرّ الراقي كان اوّل من دعا العرب لتلك المقاربات من خلال مراكز أبحاث تفحص بدقّة سياسات الدول الغربيّة بالمنهج الغربيّ الديمقراطيّ القائم على احترام مفاهيم الحريّة والعدالة وتدرك في الوقت عينه ما هو مضمر تجاه لبنان وبلدان المشرق العربيّ، فثمّة عقول خلاّقة قادرة على دراسة هذه الرؤى واكتناهها، أن تتمثّل فيها القدرة للتواصل مع دوائر التخطيط في العالم واختراقها لمصلحة لبنان. من الضروريّ أن يثب اللبنانيون المنتشرون أو المتحدرون تلك الوثبات المضيئة بما يمتلكون من قدرات شخصيّة وفكريّة وسياسيّة وماليّة. هذا أمر رسوليّ بكلّ ما للكلمة من معنى ووزارة الخارجية والمغتربين مع وزيرها المقدام و"المغوار" قادرة على هذا الابتكار القائم على التلاقح والتواصل.

وأخيرًا إنّ منح الجنسية بمرسوم وقّعه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لمغترب من نيويورك كشف عمق هذا التواصل المطلوب، لقد أثبت باسيل بان المتجذرين من أصل لبنانيّ لهم الحق باستعادة جنسيتهم ولهم الحق بأن يتمثلوا في الندوة البرلمانية ولهم الحق في ان ينتخبوا، هؤلاء لهم الحق بالتفاعل في العمق اللبنانيّ الذي يخصّهم أو يرتبط بخصوصيتهم الشخصيّة أو الأمميّة. ليس المنتشرون مصرفًا للبنان المقيم، وليس اللبنانيون المقيمون متسولين من المتحدرين والمنتشرين، لقد ساد ظنّ عند المغتربين والمنتشرين بأن دورهم محصور بالتمويل وليس لديهم حقوقًا يتفاعلون بها كمثل الانتخاب والاستثمار. لقد خاب ظنّ كارلوس سليم حين عومل على هذه الصفة وهو الذي أبدى استعداده مرّة بتمويل الجيش اللبنانيّ على أرقى ما يكون من السلاح والعتاد، أمر مؤسف أن يتمّ استغلال رجال أعمال كبار تحفزوا في سبيل مساعدة وطنهم الأمّ بأمور تافهة للغاية. ميزة جبران باسيل أنّه حرّر العلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر من قتام هذه الصورة ونتانة رائحتها وفجاجة مظهرها وقبح حضورها، وأعطى المعنى لحقيقيّ والكامل لنوعية هذه العلاقة بمحتويات جالبة للبنانيين المنتشرين والمتحدرين من أصل لبناني إلى وطنهم الأصل ليزرعوا في ترابه ورود الأمل وسنابل الرجاء.

مؤتمر الطاقات الاغترابيّة حافز للبنان لكي يبني نفسه بقانون انتخابات رصين متوازن يعبّر عن التلاقي المسيحيّ-الإسلاميّ بشراكة تعبّر عن روح الفسلفة الميثاقيّة، هذا اللبنان بالذات هو الأرض التي عليها تبنى العمارة اللبنانيّة المضيئة للعالم. مع هذه الطاقات نبني ونبدع ويكون لنا وطن لا يكتسي سوى البهاء حلة له.