هكذا سيكون طقس الـ "weekend".. عاد فصل الشتاء؟!

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طقس ربيعي متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر اعتباراً من يوم الاحد، وفق ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية.

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، الآتي:

الطقس المتوقع في لبنان:

-الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط بعض الامطار في الداخل.

-السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الأحد: غائم جزئياً صباحا خاصة في الشمال مع ضباب على المرتفعات، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

*الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س

*الانقشاع: متوسّط، يسوء على المرتفعات.

*الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %

*حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22 °م.

*الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق

*ساعة شروق الشمس: 05:46، ساعة غروب الشمس: 19:24.