غرين إيريا: عبور حيتان العنبر قبالة شاطىء صور طبيعي ولا داعي للقلق

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أكدت "جمعية Green Area الدولية" أن "عبور حوت العنبر في بحر لبنان، ورصده فجر أمس الخميس قبالة شاطىء صور، أمر عادي في هذه الفترة من العام"، وشددت على أن "ما أثارته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من ذعر بين رواد البحر لا يستند إلى أي معطى علمي".

وقالت في بيان: "إن حوت العنبر، رغم كبر حجمه، حيوان بحري مسالم، ولا يهاجم الإنسان، وهناك كثيرون لا يعلمون أن هذا الحوت موجود في البحر الأبيض المتوسط، وتعبر في هذه الفترة من العام، خلال موسم التزاوج".

وأضافت: "خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، لم تظهر الحيتان الثلاثة على الشاطىء، وإنما في عرض البحر على مسافة قدرها الصيادون بنحو ستة كيلومترات، ولذلك لم تتح فرصة مشاهدتها إلا لقلة من الصيادين كانوا يبحثون عن رزقهم ويصطادون من خلال الشباك التي لم يسلم بعضها من التمزق، إذ أن الحيتان أغرتها الأسماك فيما كانت تبحث عن غذائها، ولم تتوان عن مقاسمة الصيادين غلتهم".

وأردفت الجمعية في بيانها: "ظهرت الحيتان الثلاثة فجر أمس قبالة (منطقة الخراب) في مدينة صور على مسافة ستة كيلومترات في الداخل، أي في عمق المياه من هذه المنطقة".

ولفت البيان إلى أن "الجمعية استعانت بخبير علوم الاحياء في الجامعة الاميركية في بيروت البرفسور ميشال باريش، بعد أن زودناه بشريط فيديو والعديد من الصور، فأشار إلى أنها من نوع حوت العنبر Sperm whale، ويعرف بالفرنسية باسم Cachalot من فصيلة العنبريات Physeter marcrocephalus، يبلغ طوله الكلي ما بين 12 - 18 مترا والاقصى 21 مترا، هو اكبر الحيتان التي تملك اسنانا في العالم، لا توجد عند ظهره الزعنفة الصدرية بل حدبة تليها تسننات، فكه السفلي طويل ونحيل".

وأشار البيان إلى أن "عدد حيتان العنبر البالغة في البحر المتوسط لا يتعدى الـ 2500، يَنتشر في المياه شبه المدارية والمدارية في جميع المحيطات، وهو مهدد بشكل حاد في البحر المتوسط".

وختمت ان "مروره في مياهنا طبيعي، وهو ضمن مسار هجرته للتزاوج والتكاثر وهو لا يشكل اي خطر ولا داعي للقلق من مروره".