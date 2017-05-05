الحلّ لقانون الانتخاب

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جو سامي بو جودة -

اتحفني المنظرون و"المستنظرون" في الوحدة الوطنية والعيش المشترك بكلامهم عن مُقت القانون التأهيلي و بُغض قانون اللقاء الأرثوذكسي، لما فيهما من تجييش طائفي وتهييج مذهبي وايقاظ الغرائز الدينية...و اذ خجلت من نفسي لسماعي كلام الجهابزة الوطنيين الجدد، وصقور "اللبنان" الواحد، فرحت طارحاً قناعاتي في نار جهنم راجياً الله عزّ وجلّ ان يسامحني على افكاري "الكانتونية" ونواياي الشريرة (او الغير نيّرة)...وبعد طول وعمق صلاة وتأمل، استلهمت ربي قانون انتخاب، يطمئن هواجس الحريصين و "المستحرصين" على الوحدة الوطنية، ويبرّد بال المزايدين في حقوق الطوائف المسيحية، من مسيحيين غير متقوقعين ومسلمين وطنيين ما كلّوا دفاعاً عن تلك الحقوق من مسرحية ١٩٩٢ الشهيرة والتاريخية حتى يومنا هذا...لذا جئت مقترحاً قانون انتخاب جديدا ووطنيا بأمتياز، حيث نطبّق النسبية على لبنان دائرة واحدة، ويصوّت المسيحيون للمرشحين المسلمين، ويصوّت المسلمون للمرشحين المسيحيين...بهذا نكون قد حصنّا البلاد والعباد من اخطار النعرات الطائفية الكريهة، والبسنا المواطنية والوطنية والعيش المشترك أبهى الحلل...اللهمّ اني بلّغت، فمن يجرؤ؟؟؟؟؟.....

رأي مواطن حرّ...