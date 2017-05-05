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"موارنة من اجل لبنان": قانون الانتخاب اولوية الاولويات

5
MAY
2017
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عقد تجمّع موارنة من اجل لبنان اجتماعه الدوري في مكتب المحامي بول يوسف كنعان وتباحث بملفات الساعة، مصدرا البيان التالي:
 
١- يعتبر التجمّع ان اقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل، ويراعي ما نص عليه الدستور من مناصفة وشراكة، يشكِل اولوية الاولويات، لتأمين تداول السلطة على اسس ميثاقية وديموقراطية، ويفتح الباب على استقرار مؤسساتي، بعد سنوات من تغييب الارادة الفعلية للناس بالاختيار والمحاسبة.
وفي هذا السياق، يعيد التجمع التأكيد على مواقف غبطة ابينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التي اطلقها يوم احد القيامة في بكركي بحضور فخامة الرئيس العماد ميشال عون، الذي يظهر يوما بعد يوم، بالقول والفعل والممارسة، التزامه بقسمه وباحداث نقلة نوعية في حياة اللبنانيين على الصعد كافة. 
 
٢- في ذكرى الابادة الارمنية ومجازر سيفو ، يحيي التجمع الشعب الارمني في لبنان والعالم والسريان والكلدان والاشوريين المنتشرين في اوطانهم وبلدان الانتشار، ولاسيما لبنان، وقد شكلوا علامات فارقة في التمسك بالجذور والهوية. 
ويرى التجمّع ان الاقرار والتعويض  هو الوسيلة الوحيدة لفتح صفحة جديدة قائمة على العدالة والمصارحة.
 
٣- ينوه التجمع بالخطوات التي يقوم بها القطاعان الخاص والعام تحضيرا للموسم السياحي وتفعيلا له، مشيرا الى ضرورة ايلاء السياحة الدينية كل الاهتمام والدعم اللازمين، لانها سياحة الفصول ال١٢، ومصدر غنى للبنان، وتسمح باستقطاب السياح من مختلف انحاء العالم.
 
 
٤- شكّل التجمع  لجنة لتشجيع الاستثمارات الصغيرة السياحية والصناعية والزراعية ودعمها للشباب الماروني في قرى الجنوب والبقاع وطرابلس، على ان يعلن عن الخطوات العملية لهذه الغاية 
في وقت قريب.
 
٥- ان ازمة السير المستمرة والمتزايدة سنة بعد سنة، تتطلب سلوك حلول بديلة، ومنها اعادة احياء وتفعيل خط السكك الحديد من طرابلس الى بيروت وصولا الى صيدا والجنوب، ما يسهل انتقال الناس بين المناطق الساحلية، ويوفر عليهم خسارة الوقت وما لها من اثار نفسية واقتصادية، ويخفف من التلوث.
 
٦- عرض الدكتور رامي الشدياق لزيارته الاخيرة الى قبرص ومشاركته باسم التجمع في افتتاح البيت الماروني بحضور الرئيس القبرصي ولقاءاته مع النواب الموارنة في قبرص والاهل في كورمجيت .
 
٧-ينوّه التجمّع برفع تمثال المثلث الرحمات البطريرك اسطفان الدويهي في الصرح البطريركي في بكركي ، معتبرا ان تسليط الضوء على رجالات الكنيسة المارونية في المجالات الروحية والسياسية والاقتصادية والثقافية خطوة ضرورية ومهمة.
 
  ٨- يهنئ التجمع عمال لبنان بعيدهم، آملا في حصولهم على حقوقهم واقرار سلسلة الرتب والرواتب.
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