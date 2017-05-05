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"المُخدر السريع".. يغزو المدارس اللبنانية؟

5
MAY
2017
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أعلنت جمعية "شبيبة ضد المخدرات" - جاد في بيان أنه "في الآونة الاخيرة انتشرت رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تداولها بشكل واسع تحذر من مخدر جديد يغزو المدارس اللبنانية ويعرف بإسم المخدر السريع. وبعد اتصالات من الاهل ووسائل الإعلام وادارات المدارس يهم ادارة جمعية جاد أن توضح بأنه لا يوجد أي حالة لتعاطي هذا النوع من المخدر داخل مدارس لبنان، علما أن نسبة تعاطي المخدرات في المدارس اللبنانية ضئيلة مقارنة مع مدارس الدول الاخرى".
 
واعتبرت أن "هدف مروجي هذه الرسائل تشويه صورة المدارس اللبنانية التي يقصدها طلاب من مختلف الدول العربية لتلقي العلم"، داعية "ادارات المدارس للعمل على وضع برامج توعية هادفة الى حماية النشء من براثين المخدرات، والاهل الى المزيد من اليقظة والمراقبة حيث الحذر الدائم واجب".
 
وطالبت الجمعية "كل من لديه اي معلومات تتعلق بهذا الموضوع المبادرة بالإتصال بقسم مكافحة المخدرات المركزي على الرقم 740925/01، حيث يصار الى العمل معه بسرية تامة".
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