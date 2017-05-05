عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 أيار 2017

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الأخبار: فرنجية: مصلحة المسيحيين ليست بالتجييش الطائفي

التهويل بـ«التصويت» يُسقط التفاؤل!





الديار: حزب الله يتجه الى «الحزم» لوقف «الدلع السياسي» وتجنب «الهاوية»...؟

البناء: أستانة 4: خطط للتهدئة بضمانات روسية تركية إيرانية في 4 مناطق سورية

ارتباك الجماعات المسلحة بمستقبل العلاقة بالنصرة كشرط لتطبيق التفاهمات

تفاهم سياسي ورئاسي لاختبار فرصة التفاهم على الـ«ميقاتي» معدَّل الدوائر

الجمهورية: القوات: عون والحريري عاقبا وزراءنا





النهار: انقسام على التصويت والكهرباء تفرّق الحلفاء

المستقبل: عون يتمسّك بالتوافق ولا يسقط ورقة التصويت.. والحريري يحث على التقاط «الفرصة التاريخية»

الحكومة تُجهض التمديد: الاتفاق على القانون خياراً وحيداً

الأنوار: عون والحريري يوقعان اول مرسوم لاستعادة الجنسية



the daily star: Aoun backs electoral law vote to avert vacuum

l'orient le jour: Contre la prorogation et l’impasse, la « cosmétique » à l’honneur...