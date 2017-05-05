أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 أيار 2017

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

اعتبر وزير بارز بعد جلسة مجلس الوزراء أمس أنّ تسجيل رفض التمديد لمجلس النواب في محضر الجلسة أمر مهم جداً، لكنه أسرّ لعدد محدود من الصحافيين لدى خروجه من الجلسة أنّنا لا نزال في إطار الاتفاق على اللاءات، أيّ أننا متفقون على الـ«لا» للتمديد وللفراغ ولقانون الستين، لكننا لم نتفق بعد على الـ«نعم» لقانون انتخابات جديد، وهو ما يجب أن يحصل في أقرب وقت ممكن قبل أن تفرض إحدى اللاءات نفسها فرضاً على الجميع…



كواليس

ربطت مصادر غربية التطورات التي يشهدها الوضع في سورية بتجاذب روسي أوروبي أميركي على موقع تركيا في المعادلة الإقليمية، بعدما بلغ التأزّم في العلاقة الأوروبية مع تركيا مداه في ضوء المسار الذي بدأ قبل الاستفتاء على تعديل الدستور التركي، وبلغ أقصاه بعد الطعن بصدقية النتائج وبمستقبل الديمقراطية التركية، بينما العلاقة الأميركية التركية تشهد تصعيداً تحت مظاهر التحالف محوره قضية مستعصية على الفريقين هي مستقبل العلاقة بالأكراد، وتبدو روسيا تحقق نجاحات في جذب تركيا من الحضن الغربي حتى الآن.

الجمهورية: أسرار

أسباب

نُقل عن أحد المراجع أنه تلقّى في الساعات الماضية توضيحات من شخصية سياسية رفيعة تبرّر فيها أسباب تعديلها لموقفها من مسألة خلافية.



نصيحة

نصحت جهات دولية القوى السياسية بإجراء الإنتخابات منعاً للوقوع في المجهول وحفاظاً على الإستقرار قبل أي شيء آخر.



موقف

قال نائب إشتراكي إنه التقى رئيس حزب في الآونة الأخيرة، وفوجئ بأن موقفه «متمايز جداً» عن موقف جهة حليفة له حول مسألة شديدة الحساسية.



حبل نجاة

إعتبرت جهات سياسية أن موقف شخصية بارزة من التحديات المطروحة، أتت بمثابة حبل نجاة لإنقاذ شخصية كبيرة.



إنزعاج



يُسجَّل إنزعاج متبادل بين قوَّتين حليفتين تُحاول كل منهما إبقاءَه طي الكتمان.

رسالة

بعث زعيم سياسي برسالة شكر لمسؤول حزبي كبير على وقوفه الى جانبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.



تكتم

قال نائب عائد من واشنطن إن الإدارة الأميركية تبدو متكتمة حيال ملف العقوبات على «حزب الله».

النهار: أسرار الآلهة

شكوى سياحية

شكا أصحاب مكاتب سفر من مؤسسات دينية تنظم رحلات سياحية من دون أن تدفع رسوماً وضرائب مما يعطيها هامشاً واسعاً للمضاربة على المؤسسات المرخصة....



قروض سكنية

عقد اجتماع لمسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي مع جهات مصرفية لدراسة كيفية دعم بناء مشاريع سكنية وتقديم قروض إسكان لشبان الحزب..



المستقبل: يقال

إنّ مسؤولين لبنانيين تسلّموا في الآونة الأخيرة دراسة أعدّها صندوق النقد الدولي تحذّر من تقلّص حجم الجباية في لبنان خصوصاً بعد بلوغها نسبة خمسين في المئة فقط.