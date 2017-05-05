هذا ما نصت عليه مسودة مذكرة تفاهم المناطق الامنة في سوريا

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إن المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق "وقف التصعيد" الأربع في سوريا، نصت على تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع لتحديد مناطق تخفيف التصعيد، والمناطق الأمنية وحل المسائل التقنية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتخذ الضامنون التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية حتى تاريخ 22 أيار الجاري.

وجاء في مشروع مذكرة مناطق "وقف التصعيد" الأربع: يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد.. مناطق تخفيف التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة".

كما أكد مشروع مذكرة تفاهم المناطق الاربع على وجوب الضامنين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيمي "داعش" و"النصرة"، الإرهابيين [التنظيمان الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد من الدول الأخرى،]، وغيرهما من الافراد والمجموعات والمنظمات التابعة لهما بمناطق "تخفيف التصعيد".

وجاء أيضا في مشروع المذكرة: "مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش و"جبهة النصرة" والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لهما، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد".