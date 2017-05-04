النائب ابراهيم كنعان لحديث البلد: نبشركم ان التمديد قد سقط

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النائب ابراهيم كنعان في حديث البلد بشر اللبنانيين بأن التمديد سقط باصرار الرئيس وتجاوب رئيس الحكومة وموقف مجلس الوزراء اليوم وأن الرئيس اكد على مبدأ التصويت لان الدستور يلحظ ذلك والرئيس عون امين على قسمه والدستور فاليأس والاحباط لم يكسرنا يوما ولن يكسر اللبنانيين في اي يوم من الايام وقد جنزنا قانون الستين ستين مرة ولدي قناعة بأن المعطيات تذهب بنا الى قانون انتخاب والجهد يجب ان ينصب على سد الثغرات وبذالك فإن قانون الانتخاب بات ممرا الزاميا للجميع بعد رفض التمديد والفراغ والهدف تصحيح الخلل ونحن مع اي طرح يؤدي هذه الغاية