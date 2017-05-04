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بين الاغتراب وقانون الانتخاب والطلاب تنّقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم . منذ اقل من ربع قرن باع تجار الهوية الجنسية اللبنانية بثلاثمئة الف من فضة التجنيس والتدنيس ومنذ ربع قرن فضل تجار الوطنية قوانين التبعية والذمية على خوض معركة الحقوق اللبنانية . منذ سنوات وسنوات تفرخ الجامعات وتتناسل المعاهد من هب ودب على حساب الجامعة اللبنانية وعافيتها ومن رصيد الجامعات المرموقة وتاريخها .

في البيال رحلة استعادة الهوية بدات ومسيرة رد الاعتبار للجنسية اللبنانية انطلقت . من خطيئة التجنيس الى فضيلة الجنسية يعبر الاغتراب ومن شهود الزور وغازي كنعان الى ابناء النور وبر الامان يعبر قانون الانتخاب اليوم او غدا او في اي يوم ولا بد من بعبدا مهما اشتد النزال واحتدم السجال .

بين التصويت والتوافق الاولوية للتوافق لكن بين التصويت والفراغ فالاولوية للدستور وما تنص عليه المادة 65 بفقرتها الخامسة : يتخذ مجلس الوزراء قراراته توافقيا فاذا تعذّر ذلك فبالتصويت , وما قرره مجلس الوزراء لجهة وضع قانون الانتخاب العتيد في عهدته واخراجه من حلقة الاجتماعات غير الرسمية يصب في خانة التوصل وفي وقت لا يفترض ان يكون بعيدا الى قرار في هذا الصدد مع الاخذ بموقف الرئيس عون ان اي قانون لن يكون على حساب احد وموقف حزب الله الداعي الى التوافق ومراعاة مصالح المسيحيين والدروز الذين لهم هواجس مشروعة ومحقة اكثر من السنة والشيعة ويبحثون عن ضمانات كما افصح والمح السيد نصرالله في خطابه الاخير الثلثاء من دون اغفال اشارته الى فريق بتقديم تنازلات تخدم الوطن والجميع وفي ظل موقف الرئيس بري الرافض بشدة وحدة للتمديد ما يفتح الباب امام مخرج يمهد لتسوية توصل الى حل بانتظار 19 حزيران ولا نقبل وضعنا امام واقع غير صحيح كتاريخ 15 ايار كما قال الوزير باسيل منذ يومين .

رحلة استعادة الحقوق والهوية بدأت ومسيرة الحلم لن يبددها وهم.