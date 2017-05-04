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بالصور: الموت يخطف المواطنة احلام وابنتها وحفيدها في حادث سيرٍ مروع!

4
MAY
2017
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كانت طريق عام معروب - دردغيا هذا اليوم على موعد مع مأساة مروعة حيث ضرب الموت المتنقل على الطرقات عائلة بأكملها فجعل ايامها سواداً حالكاً برحيل ثلاثة من افرادها ليعيش آل نزال وآل فنيش وبلدتي معروب وصريفا اجواء الحزن والاسى والذهول على ما حل بهم من كارثة غير متوقعة ....

الحادث الذي وقع مساء اليوم ونقله موقع يا صور فور حصوله ادى الى وفاة السيدة احلام فنيش زوجة السيد حسن نزال وعمرها حوالي 45 عاماً وابنتها بتول نزال ( 22 عاماً) وحفيدها الطفل حسن علي نزال ( 7 اشهر)، فيما ترقد ابنتها الاخرى ريم والدة الطفل الفقيد حسن جريحة في مستشفى جبل عامل في صور.

وكان الحادث قد وقع بين سيارة على متنها اربعة اشخاص ( آل نزال) وباص لنقل الطلاب مما ادى الى حدوث الفاجعة المذكورة.

 

يا صور

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