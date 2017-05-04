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بعد إعتقال قاتل الشهيدين الرائد مشعلاني والرقيب زهرمان.. هذا ما قالته والدة الشهيد زهرمان

4
MAY
2017
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طالبت والدة وعائلة الرقيب الشهيد ابراهيم زهرمان ب"الاعدام .الاعدام . الاعدام"، في حق عمر حميد قاتل الشهيدين الرائد بيار مشعلاني والرقيب زهرمان والذي تمكن الجيش من توقيفه مؤخرا اثر عملية نوعية في عرسال" .



"انها فرحة كبيرة تحققت وهم قد زال عن صدرنا"، هكذا عبرت والدة الشهيد زهرمان حين اذيع نبأ اعتقال قاتل ابنها الشهيد ابراهيم زهرمان في بلدة عرسال ورفعت صلواتها لان يحفظ الله الجيش ويحميه. كما هللت بالزغاريد والاغاني لاول مرة منذ استشهاد ابنها، مطالبة الدولة والقضاء ب"انزال عقوبة الاعدام بالمجرم الارهابي". كما طالبت الاجهزة الامنية بالقاء القبض على المسؤولين الاخرين عن هذه الجرائم وهم معروفون لانهم هم رأس الافعى في التعدي على الجيش".



ووجهت والدة الشهيد زهرمان التحية والتهنئة الى قائد الجيش "الانسان الطيب البطل الذي حفظ حق دماء الشهداء وحق كل مظلوم". كما حيت "عناصر الجيش الذين نفذوا هذه المهمة البطولية لان الله معهم واضرع الى الله ان يحميهم جميعا لعائلاتهم ويحمي مل ابناء الناس ".



وطلبت من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومن القضاء ومن كل السؤولين المعنيين "تنفيذ حكم الاعدام بحق هذا المجرم، وهذ حق الاطفال الذين تيتموا والزوجات اللواتي خسرن ازواجهن وحقي وحق الامهات اللواتي قهرن ..وحق زوجي والد الشهيد ابراهيم الذي قضى قهرا بعد 6 اشهر على استشهاد ابننا".

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