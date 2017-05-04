مصادر "الاشتراكي": لدينا استعداد لمناقشة النسبية والسير بها

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اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه في مقابل "الستين" يتقدّم أيضاً بحث "النسبية"، التي انضم إلى مؤيديها أخيراً الحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي السياق قالت مصادر الحزب لـ"الأخبار" إنّ "لدينا استعداداً لمناقشة النسبية والسير بها. انفتاحنا على النسبية وفق الدوائر المتوسطة طرحناه في خلال اجتماع وزارة الخارجية (عُقد في 28 نيسان وضمّ ممثلين عن حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات، حركة أمل، والاشتراكي)، فأتى الرفض من غيرنا". من المُسلّم به لدى "الاشتراكي" أنّ الشوف وعاليه سيُشكلان دائرة انتخابية واحدة، "ولكن أيضاً سيكون لنا رأي تقسيمات باقي الدوائر. فمثلاً دائرتا بعبدا والبقاع الغربي تعنياننا أيضاً".