هكذا تمت عملية توقيف قاتل الرائد الشهيد بيار بشعلاني

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أوقف الجيش اللبناني في عملية خاطفة لفوج المجوقل في عرسال، أمس، المدعو عمر حميد الملقّب بـ"عمر التوملي"، قاتل الرائد بيار بشعلاني، الذي استُشهد في كمين مسلّح عند أطراف بلدة عرسال أثناء ملاحقة أحد المطلوبين بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.



وفي السياق، قال مصدر أمني في حديث لصحيفة "الجمهورية" إنّ «العملية اتّسَمت بالسرعة ونفذتها وحدة من النخبة في فوج المجوقل المنتشر عملانياً على الأرض، والتي عمدت الى تطويق مكان تواجد الهدف قبل الانقضاض عليه وتوقيفه ونقله وتسليمه الى الجهات المختصة لإجراء التحقيق تحت إشراف القضاء المختص".



وكشف أنّ "العملية جاءت نتيجة تحقيقات ومعلومات أدلى بها موقوفون، رغم أنّ هوية القاتل كانت محدّدة مسبقاً، إلّا أنّ الموقوفين تأكدوا من صورته وسَمّوا اسمه، ليتم رصده لفترة أدّت الى تحديد مكان وجوده وتنفيذ العملية".