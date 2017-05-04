بعلبك تلتزم الإضراب: صرخة في وجه الفلتان الأمني

A + A -

عيسى يحيى-

«أن تأتي متأخّراً خيرٌ من ألّا تأتي أبداً»، هي المقولة التي تصحّ أن تُطلَق على اعتصام أمس في بعلبك والإقفال العام نتيجة الأوضاع المزرية وحال الفلتان الأمني التي تعيشها منذ خمس سنوات أو أكثر، شهدت خلالها عمليات سلبٍ وقتلٍ وفرضِ خوّات، لم يُحرّك خلالها البعض ساكناً، بل كانت تقتصر الردود على رفعِ صوتِ المتضرّرين واعتصامات خجولة.على مدى الأعوام السابقة لم تكن حال بعلبك أفضلَ ممّا هي اليوم، بل بلغت عمليات السلب والسرقة وفرض الخوّات أوجَها، مئات الحوادث الأمنية المتنقّلة وقَعت، ولم يحرّك المعنيون فيها ساكناً، لكنّ تبنّي السلطة المحلية اعتصامَ الأمس إنجازٌ يستحقّ التقدير، خصوصاً أنّها محسوبة على طرف سياسي أساسي يتّهمه البعض بتأمين الغطاء للمخِلّين بالأمن، ما يَدفع البعض للقول إنّ الوقت ملائمٌ الآن لإجراء عمليات أمنية موضعية تستأصل العصابات المنتشرة.

ولأنّ الجميع يعتبر نفسَه معنياً بالإضراب وبما آلت إليه الأمور، شهدت المدينة التزاماً كاملاً بالإقفال العام، من المؤسسات والمحالّ التجارية والمدارس

والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، باستثناء واحدة تَعتبر نفسَها من أهمّ الجمعيات العاملة في المنطقة، خرَقت الإجماع على اعتبار أنّ التعبير عن رفضِ ما وصلت إليه الأوضاع لا يكون بالإقفال، إذ إنه يعطي صورةً سيّئة عن المنطقة، وكأنّ وحدات السِلم الأهلي هي من يوقِف الفلتان، لا الأمن.

منذ ساعات صباح أمس، بدأ البعلبكيون بالتجمّع في الساحات من مختلف الطوائف على وقعِ النشيد الوطني اللبناني والأغاني الوطنية، وقد سبَقهم إليها عمّال النظافة في البلدية حيث قاموا بعملِهم على أكمل وجه، وتوجَّه المعتصمون سيراً إلى مركز الاعتصام أمام سيّار الدرك عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي.

وإنْ كان الحضور خجولاً قياساً بعددِ أبناء المدينة الذي يفوق المئة ألف، لكنّ مشاركة المئات، على رأسهم بلدية بعلبك وهيئات المجتمع المدني، ورؤساء بلديات واتّحادات بلدية وممثّلي الأحزاب والحركات والتيارات السياسية، وفاعليات دينية واقتصادية ونقابية واجتماعية وتربوية، ما هو إلّا تعبير صارخ عمّا وصَل إليه الفلتان الأمني في بعلبك والمنطقة.

وذكَّر رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس المسؤولين من أعلى المستويات إلى أدناها أنّ «الجرائم التي تحصل هي نتيجة الوضع الأمني المتردّي الذي يُشجّع القتلَ ويساهم في تفشّي المخدّرات تجارةً وتعاطياً، وهذه الآفة تُهدّد أجيالنا وأبناءَنا بالانحراف، ومستقبلَنا في خطر شديد، نتيجة التراخي في معالجتها وإنهائها من منطقتنا ومن كلّ لبنان».

ولفتَ إلى أنّ «مشكلة التشليح والسلب والخطف والقتل التي نعاني منها تُهدّد اقتصادنا، وتَمتهن كرامة الإنسان، وإنّنا لا نقبل باستمرار هذا الوضع الشاذ، لذلك نوجّه كتاباً مفتوحاً عبر وسائل الإعلام إلى جميع المسؤولين في الدولة، نطلب فيه ضبط الوضعِ الأمني في مدينة بعلبك ومنطقتها».

بدوره، اعتبَر الشيخ مشهور صلح «أنّنا نتحمّل جزءاً من المسؤولية عمّا يَحصل في مدينتنا والمنطقة، لأننا لو قمنا بهذا التحرّك عند ارتكاب الجريمة الأولى من خطفٍ أو قتل أو سرقة وما شابَه، لَما وصلنا إلى ما وصلنا إليه».

وفي السياق نفسه، التقى محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، اللقيس، على رأس وفد من المشاركين في الاعتصام، وسلّمه الكتاب المفتوح الموجّه إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وقد اعتبَر خضر أنّ «التحرّك الذي حصَل يؤكّد مرّة جديدة أنّ الغالبية الساحقة في محافظة بعلبك - الهرمل، وفي مدينة بعلبك تحديداً، مع الدولة والقانون والمؤسسات ومع فرضِ الأمن».

وقال: «خلال زيارتي لقائد الجيش العماد جوزيف عون، برفقة العميد حسين اللقيس، وعَدنا بإرسال سريتَين من فوج المغاوير، والعماد عون وعَد ووفى، وهناك الآن سريتا مغاوير في بعلبك لمؤازرة القوى الأمنية بالمداهمات»، واعداً بأن «يوصلَ كلَّ المطالب التي طرِحت في الحراك، إلى الجهات المعنية».