living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين أحمد وعمر التوملي: علاقة «المخ والعضلات»...والمال لا العقيدة

4
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



رضوان مرتضى-
لم يكن عمر حميد مطلوباً عادياً. الشاب الأسمر ذو القامة القصيرة المشهور بـ«عمر التوملّي» ليس إسلامياً حتى. كان إرهابياً من نوعٍ آخر. عمر الذي لا يفارق وسطه مسدس من نوع غلوك يسارع إلى شهره عند كل كبيرة وصغيرة، ذاع صيته في عرسال بعد قتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان في أول شباط 2013.

وعمر هذا كان الساعد الأيمن لشقيقه الأكبر أحمد حميد المشهور بـ«أحمد التوملي» (جبّ عائلته يحمل لقب التوملي)، الذي يعد أحد أبرز المهربين في عرسال. الشقيقان لم يوفرا شيئاً لم يهرباه. من المازوت إلى المواد الغذائية مروراً بحبوب الكبتاغون وصولاً إلى السلاح. لم يكونا من أصحاب العقيدة، بل كان المال محركهما. وقد تجاوز عدد صهاريج المازوت الذي يملكها أحمد وعمر العشرة صهاريج. ويُشتبه في تورطهما بنقل سيارات مفخخة أيضاً. علماً أن شقيقتهما هي جمانة حميد، التي أوقفتها استخبارات الجيش في شباط 2014 وهي تنقل سيارة مفخخة من عرسال، بطلب من نعيم عباس، والتي خرجت من السجن في صفقة تبادل العسكريين مع جبهة النصرة.


كان أحمد العقل المدبر الذي يملك المال الوافر، فيما شقيقه عمر كان العضلات التي تنفّذ ما يطلبه ويخطط له شقيقه الأكبر. كما كانت تربط أحمد بأمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك التلي علاقة وطيدة. إذ إن أحمد التوملي كان يتعهد تهريب المازوت والسلاح إلى معسكرات النصرة في الجرود. أما عن حادثة الاعتداء على الجيش التي أودت ببشعلاني وزهرمان، فعلمت «الأخبار» أنه في يوم الحادثة، تلقى عمر اتصالاً من شقيقه أحمد يستفسر فيه الأخير عما يجري في البلدة. إذ كان الأخير موجوداً في مشاريع القاع. وقد أبلغ عمر شقيقه بالكمين الذي تعرضت له دورية الجيش، مستعرضاً «بطولاته» في مواجهة الجيش. لم يمر وقت طويل قبل توقيف أحمد، فيما بقي الشقيق الأصغر طليقاً. وقد أقام عمر، بعد توقيف شقيقه، لفترة طويلة داخل الأراضي السورية.


وأصدرت مديرية التوجيه أمس بياناً ذكرت فيه أنه بنتيجة الرصد والملاحقة، دهمت قوة من الجيش مساء أمس مكان وجود الإرهابي عمر حميّد الملقب بـ«التوملّي» في محلة وادي سويد ــ عرسال، وهو من المطلوبين والمشاركين الرئيسيين في الاعتداء على دورية تابعة للجيش في بلدة عرسال بتاريخ 1 /2 /2013، ما أدى إلى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان.


وذكرت أن التوملي أصيب إصابة متوسطة في أثناء توقيفه بعد إطلاقه النار على الدورية، وقد نُقل إلى المستشفى.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout