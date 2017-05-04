المتحدث الرسمى لـ "واتس اب" يكشف سبب العطل المفاجئ للتطبيق

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أعلنت منذ قليل جريدة express البريطانية عن أن الآلاف من الناس والناطق بالمملكة المتحدة البريطانية انقطع التيار الكهربائي بها واشتكي من خلل بتطبيق واتس اب في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم بما في ذلك البرازيل و الولايات المتحدة. وصرح رسمياً المتحدث باسم واتس اب بأن "بعض الناس لديهم صعوبة في الوصول إلى ال WhatsApp منذ بضعة ساعات.



وأضاف "عملنا على استعادة الخدمة إلى 100 في المائة للجميع ونحن نعتذر عن أي إزعاج." ووضح أن هذا الانقطاع يأتي بسبب أن WhatsApp يعمل على تحديث رئيسي. على Facebook المالك لتطبيق واتس اب يجري إختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت المحادثات الهامة في أعلى القائمة داخل التطبيق.