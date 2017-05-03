لا شرعية لأية سلطة في لبنان تناقض فكرة العيش المشترك

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د. جورج حرب -



شعار لطالما استساغه القادة اللبنانيون عند كل أزمة تحلّ بلبنان للإيحاء بتمسكهم بوحدة لبنان "الرسالة"، كما سمّاه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. لكن عدّة إيضاحات تحتاجها هذا العبارة، التي تقع في الفقرة ياء من مقدمة الدستور اللبناني، أبرزها، يقع حول مفهوم هؤلاء القادة للسلطة الشرعية، وثمّ تفسيرهم للعيش المشترك، مما يوجب علينا إيضاح الصورة أمام من يتهمون كل مطالب بقانون انتخابي عادل بكل الصفات التي لا تمتّ إلى الحِرفيّة السياسيّة بأيّة صِلة.



السلطة الشرعيّة

إن مفهوم الشرعية، يمكن سَبغه على أية سلطة منبثقة من الإرادة الشعبية، شرط ألا تتأثر هذه الإرادة بضغوطٍ داخلية أو خارجية، وتحت أية صورة من الصور، ولا أي شكل من الأشكال.



لطالما مرّت السلطة الشرعية في لبنان بمطبات كثيرة، جعلت من الأفراد قوّة نافذة بوجهها، عبر ميليشيات مسلحة أو قدرات مالية ضخمة، أو ذهنية عشائرية بربرية، وعوامل أخرى كانت تضع السلطة الشرعية في مواقف حرجة أمام جمهورها، أي أمام كل لبناني مؤمن بالسلطة الشرعية، أي... بلبنان.



هذه العوائق التي وقفت تاريخيا بوجه السلطة الشرعية، لا تزال بجميع مكوّناتها موجودة في لبنان، لا بل تطوّر أسلوبها بالشكل وبالمضمون، والأسوأ، أنها صارت من المكوّنات القوية للشرعية ذاتها، التي كانت قد حاربتها في مختلف المراحل والحقبات التي مرّت بلبنان، من الحرب الأهلية، إلى مرحلة الوصاية السورية، إلى مرحلة ما بعد 2005، حتى اليوم.



ما افتضح أمرها، هو وجود مجموعة مؤمنة وبحقّ، بسلطة شرعية تحكم اللبنانيين، هذه المجموعة حاولت دعم الدولة دون تردد لتقويتها، ظنًا منها أن عهد النفعية الميليشياويّة، سينحصر تلقائيًا أمام إرادتها القانونية، وأن الشعب اللبناني، سيبقى ضمانة مشروعها، عند افتضاحها لتلك القوى التي تتلطى بستار المراكز الحساسة في الدولة، مما سيضع كل تلك الشبكة المافياويّة بمواجهة مع الشعب، وبالتالي ستنتصر الإرادة الشعبية وسيحصل الإصلاح الموعود، وستستعيد الدولة قوتها الشرعية والمالية والعسكرية والأمنية، لتكون أمًا جامعة ً لكل اللبنانيين.



لكن حسابات الحقل، اتت مغايرة لحسابات البيدر عندما تتالت الفضائح المالية، وبدأت السلطة الإصلاحية الإضاءة على الفساد الذي ينهش الدولة، وتوضّحت نسبة التهرّب الضريبي من مرفأ بيروت والتي تتعدى الملياري دولار، والتهريب البرّي الذي يساوي حوالي مليار دولار سنويًا، وقضية سوكلين وسمسرات الوزارات، وغيرها من الفضائح التي، وبكل أسف، لم تحرّك أي لبناني للمطالبة بحقه المسروق، أمام أرقام مرعبة وقاتلة، لاقتصادٍ يُراد منه أن يبقى ريعيًا، قائمًا على الخدمات، لتستفيد حيتان المال من سمسرات تلك الخدمات، ولتبقى السلطة الشرعية، عاجزة عن إيقاف عملية نهشها، من داخلها، ممّن يشكلون الجزء الأكبر منها، وكم من مرض يفتك بجسم الإنسان، وبتصرفٍ أرعنٍ صبياني، يقتل الجسم مع علمه بحتميّة موته بعد موت الجسم.



العيش المشترك

بعد فشل الإصلاحيين في اقتلاع الفساد الذي عرضنا أعلاه، باتوا أما خيار أخير، الا وهو حجز أماكنهم المحتلة في السلطة المريضة، فسكوتهم عنها في الماضي، ولأسباب نربأ عن ذكرها الآن، دفع بالنفعيين إلى قضمها، متخطين عامل الميثاقية في التوظيفات الرسميّة، فبدأ التيار الوطني الحرّ ومعه القوات، بالمطالبة بقانون انتخابي جديد، يمثل كل اللبنانيين خير تمثيل، ويعيد المقاعد النيابية التي تعود للمسيحيين، بعد أن ضاعت تلك الحصص إبان مختلف المراحل التي حلت بلبنان.



قدّم جبران باسيل والقوات اللبنانية اقتراحات "بالجملة"، رُفضت أيضًا بالجملة، تحت ستار أنها تناقض العيش المشترك، وتنحو نحو الإنعزالية، وتدمّر لبنان، ... وكل تلك التصريحات التي أتت على لسان شخصيات تتبوأ مراكز متقدمة في تركيبة الدولة "الميثاقية"، أي أنه على المسيحيين، أن يقبلوا بالأمر الواقع، وإلا فهم إنعزاليون ورافضون.



إنه لأمر خطير يطال كل اللبنانيين، أن يُتهم مكوّنٌ أساسيٌّ في لبنان بالإنعزالية إذا ما طالب بالميثاقية، إذ أن خيارات الفئة المغبونة تضيق، ويدفعونها إلى خطوات لم تكن تحسبها، تتعلق حكمًا، بشكل الدولة التي تريد، وتحت أي نظام سوف تنضوي، ممّا سيؤدي إلى تقوية أصحاب الأفكار التقسيمية، وهذا ما لا يريده باسيل أو التيار الوطني الحر، الذين يُحرجون أمام الشباب الجامعي المثقف الذي ينظر بعين العتب، نحو وطن مغاير لأحلامه الفذة، وسلطة، لا تعيره اهتمامًا، بسبب أن زعماءه فشلوا باستعادتها.



إن مفهوم الشراكة، بحاجة لإعادة نظر بين مختلف مكوّنات لبنان، لأن شراكة "الأسد" في الغابة، تجبر شركاءه على القبول بالفضلات، ولبنان، البلد الرسالة، لا يمكن أن يكون بلد الفضلات.



أعطوا المسيحيين حقهم، وبادروا إلى تفهّم هواجسهم، ودعوهم يدخلون السلطة بموقف تاريخي ميثاقي جديد، هم لن يقبلوا هذه المرّة بالمساومات، لأن اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، باتوا يترقبون عند كل مساء ما آلت إليه المفاوضات حول قانون الإنتخاب، وخوفي، من أن يحسب شركاءهم هذا الترقب نومًا أو غيابًا أو لا مبالاة، لأنه، في اللحظة التي سيشعرون فيها أن الزمن قد سبقهم من جديد، وان عقارب ساعة 1989 عادت إلى الوراء، سيشرعون في التعبير عن غبن عمره 30 عامًا، نعم سيعبّرون وبأساليب مختلفة، حتى هم، لا يعرفون اية أساليب سيتّبعون.