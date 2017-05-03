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الإغاثة تباشر غداً توزيع الشيكات على مزارعي التفاح

3
MAY
2017
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تباشر الهيئة العليا للاغاثة يوم غد الخميس توزيع شيكات المساعدات وفقا للكشف الميداني الذي أجرته فرق المسح التابعة للجيش لمزارعي التفاح في المراكز والمناطق التالية:

المركز الاول - فصيلة حلبا
المناطق: القبيات - عيدمون - عندقت، عكار العتيقة - الدورة - ممنع - تاشع - جبرايل.

المركز الثاني - فصيلة مشمش (اتحاد بلديات حرار)
المناطق: فنيدق - خريبة الجرد - بيت ايوب - مشمش - القرنة - حرار - بيت بولس - القريات - الحويش - قبعيت.

المركز الثالث - فصيلة بكفيا
المناطق: بسكنتا - بحرصاف - المتين - عين الصفصاف - عينطورة - كفرتيه - كفرعقاب - مجدل ترشيش - مرجبا.

المركز الرابع - فصيلة ريفون
المناطق: غزير - عيون السيمان - اغبة - العدرا - الغينة - القليعات المرادية - بقعاتا - عشقوت - بقعاتا كنعان - بقعتوته - جورة الترمس - حراجل -رعشين - ريفون - شحتول - جورة مهاد - عجلتون - عين الدلبة - غبالة - فاريا - فيطرون - كفرتيه - كفردبيان - ميروبا - شهر الذهب - وطى الجوز - يحشوش - هريرية القطبي.

وعلى المستفيد الحضور شخصيا واصطحاب المستندات التالية:
الهوية او اخراج القيد وصورة عنهما، او من ينوب عنه بموجب وكالة منظمة من كاتب العدل.
وأعلنت الهيئة أنه سيتم دفع المساعدات لبقية المحافظات والبلدات تباعا. 

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