نائب "حزب الله" إتصل بوزير "المستقبل".. هذا ما قاله له

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تلقى وزير الاتصالات جمال الجراح اتصالا هاتفيا من رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله اوضح فيه الاخير انه لم يكن يقصد بتصريحه بالامس بعد اجتماع اللجنة، مناقصة شركات الخليوي، وهو على علم بأن المناقصة لم تطرح بعد وهي لا تزال في مجلس الوزراء للموافقة على دفتر الشروط الجديد.



وقال فضل الله ان كل ما يقصده هو ان المناقصات التي كانت تجري سابقا في شركات الخليوي لم تكن على درجة عالية من الشفافية.



من جهته، اوضح الوزير الجراح للنائب فضل الله ان كل المناقصات التي تجري في شركات الخليوي انما تتم تحت اشراف مندوبين من الوزارة للتأكد من دقة وشفافية المناقصة، كما ان الوزارة تشرف على فتح المغلفات للتأكد من اتخاذ كل الاجراءات القانونية لترسل بعدها المناقصات مع مستنداتها الى لجنة فنية مختصة في وزارة الاتصالات التي بدورها تتأكد من المواصفات الفنية والاسعار والشروط المرافقة.

بعد ذلك، تحال الى وزير الاتصالات للتصديق عليها.