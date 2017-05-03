الحايك خلال جولة تفقدية في البقاع: سنواصل جهودنا لتأمين خدمة كهربائية أفضل للأهالي

محطة بعلبك الرئيسية الجديدة في الخدمة في أيار 2018

في إطار جولاته المناطقية للاطلاع على التحضيرات لفصل الصيف، قام رئيس مجلس الإدارة- المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، يرافقه المسؤولون المعنيون في المؤسسة، بجولة تفقدية في البقاع، ترأس خلالها اجتماعا عقد في مركز رئاسة مصلحة توزيع البقاع في شتورا ضم رئيس المصلحة ورؤساء الدوائر وممثلون عن الشركة مقدمة الخدمات في المنطقة، حيث اطلع على المشاريع التي نفذت والتي هي قيد التنفيذ على مستوى التوتر المتوسط والمنخفض والتي ساهمت وستساهم الى حد كبير في تحسين الخدمة الكهربائية لا سيما خلال هذا الصيف.

وعلى مستوى الإنتاج، أفاد الحايك ان المجموعة الثانية في معمل بعلبك تخضع حاليا لصيانة عامة من قبل الشركة الصانعة حتى تكون جاهزة لوضعها على الشبكة بدءا من أواخر أيار الجاري، بما يؤمن تغذية كهربائية إضافية خلال الصيف لا سيما لأبناء محافظة بعلبك- الهرمل.

ووعد الحايك بـ "مواصلة بذل كل الجهود الممكنة من أجل تأمين خدمة كهربائية أفضل لأهالي البقاع"، مؤكدا ان للبقاع حصة في كل المشاريع والخطط التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وذكر من بينها محطة التحويل الرئيسية في بعلبك 220 ك.ف. التي هي قيد الإنشاء حاليا والتي "ستعود بفائدة كبيرة على أبناء بعلبك والجوار بعد وضعها في الخدمة في شهر أيار 2018 كما هو مرتقب".