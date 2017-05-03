افتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية الرابع برعاية فخامة الرئيس العماد عون

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برعاية وحضور رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة العماد ميشال عون، وبدعوة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ينعقد غدا الخميس في العاشرة من قبل الظهر، مؤتمر الطّاقة الاغترابيّة اللّبنانيّة في دورته الرّابعة بحضور ألفي شخصية لبنانية منتشرة، في مركز بيال للمعارض، تحت عنوان" طريق العودة إلى الوطن"، ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة ايام.

يفتتح المؤتمر بكلمة للوزير باسيل، تليها كلمات لشخصيات اغترابية هي تباعا: المرشح الرئاسي في جمهورية الدومينيكان لويس ابي نادر ،

وعضو الكونغرس الأميركي السابق نيك رحال، وسائق الفورمولا وان في البرازيل فيليبي نصر و مستشار الرئيس في باناما الوزير الدكتور طاهر جعفر ووزيرة خارجية مدغشقر بياتريس عطالله، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس الجمهورية.

وبعد المراسم الافتتاحية الرسمية تنعقد حلقة نقاش حول استعادة الجنسية تحت عنوان: "دبلوماسية الانتشار في خدمة الجنسية: حالات واجراءات" وتجمع كبار مسؤولي الجاليات اللبنانية ورؤساء الاندية والجمعيات اللبنانية.

وتركز الحلقة التالية على ابراز دور شخصيات الانتشار اللبناني السياسية من خلال تسليط الضوء على مساهماتهم في دعم لبنان.

ويختتم اليوم الاول من المؤتمر بالمنتدى الإعلامي الاول الذي يتناول "ربط لبنان حول العالم" وسبل استخدام التقنيات الاكثر فعالية للوصول الى المنتشرين في الخارج، ويشارك فيه خبراء من مؤسسات اعلامية متنوعة، مكتوبة ومرئية ومسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: يبدأ التسجيل في الثامنة صباحا على ان يقتصر الحضور في الجلسة الافتتاحية على الصحافيين الذي سجلوا اسماءهم مسبقا.

تُنقل الجلسة الافتتاحية مباشرة على الهواء، ويُرجى التنسيق مع تلفزيون لبنان.