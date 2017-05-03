living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

افتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية الرابع برعاية فخامة الرئيس العماد عون

3
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
برعاية وحضور رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة العماد ميشال عون، وبدعوة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ينعقد غدا الخميس في العاشرة من قبل الظهر، مؤتمر الطّاقة الاغترابيّة اللّبنانيّة في دورته الرّابعة بحضور ألفي شخصية لبنانية منتشرة، في مركز بيال للمعارض، تحت عنوان" طريق العودة إلى الوطن"، ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة ايام.
يفتتح المؤتمر بكلمة للوزير باسيل، تليها كلمات لشخصيات اغترابية هي تباعا: المرشح الرئاسي في جمهورية الدومينيكان لويس ابي نادر ،
وعضو الكونغرس الأميركي السابق نيك رحال، وسائق الفورمولا وان في البرازيل فيليبي نصر و مستشار الرئيس في باناما الوزير الدكتور طاهر  جعفر ووزيرة خارجية مدغشقر بياتريس عطالله، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس الجمهورية. 
 
وبعد المراسم الافتتاحية الرسمية تنعقد حلقة نقاش حول استعادة الجنسية تحت عنوان: "دبلوماسية الانتشار في خدمة الجنسية: حالات واجراءات"  وتجمع كبار مسؤولي الجاليات اللبنانية ورؤساء الاندية والجمعيات اللبنانية.
وتركز الحلقة التالية على ابراز دور شخصيات الانتشار اللبناني السياسية من خلال تسليط الضوء على مساهماتهم في دعم لبنان.
 ويختتم اليوم الاول من المؤتمر بالمنتدى الإعلامي الاول الذي يتناول "ربط لبنان حول العالم" وسبل استخدام التقنيات الاكثر فعالية للوصول الى المنتشرين في الخارج، ويشارك فيه خبراء من مؤسسات اعلامية متنوعة، مكتوبة ومرئية ومسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
 
ملاحظة: يبدأ التسجيل في الثامنة صباحا على ان يقتصر الحضور في الجلسة الافتتاحية على الصحافيين الذي سجلوا اسماءهم مسبقا.
تُنقل الجلسة الافتتاحية مباشرة على الهواء، ويُرجى التنسيق مع تلفزيون لبنان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout