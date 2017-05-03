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في لبنان - باع طفلته الرضيعة مقابل مليون و800 الف ليرة لبنانية.. والمفاجأة في الطفلة الثانية

3
MAY
2017
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الساعة 9.00 من تاريخ اليوم 2/5/2017، ادعت امام مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية المواطنة (ر. س.، مواليد عام 1994) ان زوجها (ع. ح.، مواليد عام 1994، لبناني) اقدم على بيع ابنتهما الصغرى مواليد عام 2016 لقاء مبلغ مليون و800 الف ليرة لبنانية.
على الفور، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة من قبل المفرزة المذكورة، تمكنت من توقيف في محلة الكرك، المدعو:
س. ع. (مواليد عام 1932، لبناني)               الوسيط
 
وبعد الدلالة اللازمة وعلى طريق عام المحلة المذكورة ، تم القاء القبض على الشخصين اللذين قاما بشراء الطفلة على متن سيارة نوع "ب ام" ، وهما:
ع. ر. (مواليد عام 1968، لبناني)
ا. غ. (مواليد عام 1964، لبنانية)
وقد تم حجز السيارة.
وفي خلال حوالي الساعتين وفي المحلة ذاتها، كمنت عناصر المفرزة للزوج واوقفته.
بالتحقيق معه اعترف بعرض ابنتيه (عامين وعام واحد) للبيع، وقد قام ببيع الصغرى للشخصين المذكورين، كما تبين أنه من أصحاب السوابق.
تم تسليم الطفلة لوالدتها، والتحقيق مستمر مع المتورطين باشراف القضاء المختص.
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