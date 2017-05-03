بالصورة - خمنوا أي فنان لبناني كان على الرصيف يراقب الرئيس الفرنسي وهو يستقبل ملك المغرب!

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خلال استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ملك المغرب محمد السادس في زيارة قد تكون الأخيرة في ولاية هولاند، رصدت كاميرا "لها" ما كان يجري في كواليس هذه الزيارة التي تحمل أبعاداً سياسية وثقافية.

وأبرز ما رصدنا مفاجأة تمثّلت بوجود وجه مألوف بين الاشخاص الذين ينتظرون على الرصيف المقابل لقصر الرئاسة الفرنسي الإليزيه لمتابعة وصول الضيف المغربي! فقد تفاجأنا بوجود النجم اللبناني راغب علامة وزوجته جيهان ينتظران مع الحضور بعفوية وبساطة.

يذكر أن الملك محمد السادس كان أول رئيس دولة استقبله هولاند في ٢٤ مايو/أيار ٢٠١٢ بعد ايام من استلامه مهامه، وقد يكون الأخير قبل انتهاء ولايته في منتصف شهر ايار الحالي.

وفي تفاصيل الزيارة، استقبل الرئيس الفرنسي ونظيره ملك المغرب ضيوفاً عرب على مأدبة الغداء منهم الكاتبة الشابة ليلى سليماني والكاتب الطاهر بن جلون، والخبير في شؤون الإسلام رشيد بن الزين، والممثل الكوميدي جمال دبّوز وبطل الجودو الاولمبي تيدي رينير ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، ووزيرتا الثقافة والبيئة في فرنسا أودري أزولاي وسيغولين روايال، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المغربية.

(لها)