نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر: التيار لن يتراجع في معركة استعادة الحقوق

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شدد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر على ان التيار لن يتراجع في معركة استعادة الحقوق، التي يتوجُّها اقرار قانون انتخاب يصحح التمثيل فيحترم الميثاق ويطبق الدستور.

وخلال رعايته عشاء هيئة الزلقا - عمارة شلهوب في التيار، بمشاركة نواب ومرشحين محتملين ورئيس واعضاء المجلس البلدي والأب كميل مبارك وشخصيات سياسية واجتماعية وابناء البلدة، ومنسق واعضاء هيئة قضاء المتن في التيار، اشار صابر في كلمة الى ان "ما وصلنا اليه اليوم هو بسبب تخاذل الحكام والمسؤولين منذ ايام الطائف".

وعن الحملة على التيار تحت شعار الاتهام بالطائفية، قال صابر: "نحن ابعد ما يكون عن الطائفية، فنحن من دعا الى الانفتاح والتفاهم مع جميع مكونات الوطن".

وفي موضوع القانون الامثل الذي يسعى اليه التيار، قال صابر: "كان خيارنا هو الارثوذكسي لأن البلد محكوم بالطائفية، لكن عندما يتعلمن الوطن على كل الصعد، نحن مستعدون للقبول بالنسبية الكاملة، ومستعدون للموافقة بإنشاء مجلس شيوخ وسائر مستلزمات الموضوع".

وتابع صابر: "المختلط والتأهيلي ليس قانوننا، فهم طرحوه في البداية، واليوم يقولون انه ليس صالحاً، اما نحن فنقول ان ما دام البلد محكوماً طائفياً نريد ان نتمثل ونطالب بقانون ميثاقي ولن نرضى بأي شيء آخر".

واذ شدد صابر على رفض التمديد، دعا الى مواصلة الجهود للوصول الى حل.

وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، شدد صابر على ان "الضرائب التي وافق عليها التيار لا تطال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة"، معتبراً ان ما اثير في المرحلة الماضية في هذا الموضوع "لا يعدو كونه من باب الفولكلور والمسرحية لإلغاء السلسلة، وهم كرروا الامر ثلاث مرات على الاقل، وهي سلسلة تستفيد منها مئتان وخمسون الف عائلة على الاقل".

واعرب صابر عن اسفه "لتكرار التمثيليات لإلغاء السلسلة، وايجاد الذرائع والحجج في موضوع التمويل".

عشاء هيئة الزلقا-عمارة شلهوب تخللته كلمة لمنسق هيئة قضاء المتن في التيار هشام كنج، ولمنسق الزلقا-عمارة شلهوب جو ابو جودة، ثم تم تكريم المنسقين السابقين للبلدة، كما تسلم ابو جودة من صابر درعاً تكريمياً لجميع ناشطي البلدة ومناضليها ليحفظ في مكتبها، فيذكر الاجيال الجديدة بالتاريخ النضالي للتيار.