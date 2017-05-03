منظمات مخابراتية تركية تبحث عن لبنانيين لتجنيسهم!

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بدأت منظمات تركية ومخابراتية بالبحث عن عائلات في طرابلس وبيروت وصيدا، وبقية الاراضي اللبنانية من اصول عثمانية من تركي، جاءت بهم السلطنة العثمانية واسكنتهم في مدن بيروت وطرابلس وصيدا ومناطق في داخل البقاع وتحديداً من البقاع الاوسط، وقد عرضت عليهم الجنسية التركية بعد التأكد من اصولهم العثمانية التركية وانهم جاؤوا من تركيا الى لبنان في زمن السلطنة العثمانية.

وأضافت "الديار" أن الحملة الكثيفة التركية في لبنان بدأت من قبل الهيئات التركية وبواسطة الانظمة العثمانية في اسطنبول تتركز على طرابلس لتجنيس السنة فيها من اصل عثماني وقد قدم اكثر من 1200 مواطن من سكان طرابلس طلباً للحصول على الجنسية التركية.